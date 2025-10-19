अंजीर को इन तरीकों से बनाएं अपनी त्वचा की देखभाल का हिस्सा, मिल जाएगा प्राकृतिक निखार

सभी जानते हैं कि अंजीर का सेवन करना फायदेमंद होता है। हालांकि, यह फल त्वचा की देखभाल करने में भी मददगार साबित होता है। इसमें कई ऐसे तत्व मौजूद होते हैं, जो त्वचा को गहराई तक पोषण देते हैं और प्राकृतिक निखार प्रदान करते हैं। इसकी मदद से महीन रेखाओं और झुर्रियों का सफाया हो जाता है और त्वचा में कसाव भी आता है। आइए इस लेख में अंजीर को स्किनकेयर का हिस्सा बनाने के 5 तरीके जानते हैं।

#1 अंजीर का टोनर बाजार से रसायन भरे टोनर खरीदने से बेहतर होगा कि आप घर पर अंजीर का टोनर बना लें। इसके लिए एक पैन में पानी गर्म करें और उसमें सूखी हुई अंजीर मिला दें। इसे कुछ देर तक उबलने दें, ताकि अंजीर का रस पानी में घुल जाए। इसे छानकर स्प्रे बोतल में भरें और ठंडा करके चेहरे पर छिड़कें। आपको यह टोनर रोजाना सुबह और सोने से पहले इस्तेमाल करना चाहिए।

#2 अंजीर का स्क्रब ब्लैकहेड्स, मृत त्वचा और वाइटहेड्स का सफाया करने के लिए अंजीर का कारगर स्क्रब तैयार कर लें। इसके लिए सबसे पहले आपको सूखी अंजीर को पीसकर उसका पाउडर बनाना होगा। इसके बाद इसमें चीनी और नारियल का तेल मिलाकर घोल बना लें। इसे त्वचा पर लगाएं और हल्के हाथों से रगड़ते हुए चेहरे को साफ कर लें। इससे आपकी त्वचा गहराई तक साफ हो जाएगी और निखार बढ़ेगा। यह स्क्रब सौम्य होने के कारण नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा।

#3 अंजीर का फेस पैक त्वचा की देखभाल करते समय फेस पैक इस्तेमाल करना तो अहम होता है। अगर आप हफ्ते में एक बार अंजीर से बना फेस पैक इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बेजान त्वचा चमकने लगेगी। इसे बनाने के लिए पकी हुई अंजीर लें और उसे अच्छी तरह से मीस लें। इसके बाद इसमें एलोवेरा जेल और गुलाब जल मिलाकर पूरे चेहरे पर लगा लें। करीब 15 से 20 मिनट इसे लगाकर रखें, फिर पानी से मुंह धो लें।

#4 अंजीर की मुंहासे मिटाने वाली क्रीम अगर आपको ढेर सारे मुंहासे हो गए हैं तो अंजीर आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। इससे आप एक असरदार क्रीम तैयार कर सकते हैं, जो मुंहासों को ठीक कर देगी। साथ ही इसके नियमित इस्तेमाल से उनके दाग-धब्बे भी दूर हो जाएंगे। इसके लिए आपको केवल अंजीर का पेस्ट बनाना होगा और उसे मुंहासों पर लगाना होगा। इस फल के एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण अपना कमाल दिखाएंगे और मुंहासों का उपचार कर देंगे।