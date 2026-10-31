अचानक बदलते मौसम में स्वस्थ रहना

अचानक से बदलने लगा मौसम का मिजाज? इन 5 तरीकों से खुद को रखें स्वस्थ

लेखन सयाली 01:20 pm Oct 31, 202601:20 pm

क्या है खबर?

मौसम कभी भी अपना मिजाज बदल सकता है, खासकर अक्टूबर के महीने में, जब बारिश हो रही है और गर्मी-सर्दी पड़ रही है। इस दौरान अचानक से बारिश और ठंड बढ़ जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकती है। ऐसे में खुद को इन बदलावों के लिए तैयार रखना जरूरी है। आइए आज हम आपको इसके लिए 5 आसान तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप खुद को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं।