सोशल मीडिया से आत्मविश्वास कम होने के कारण

सोशल मीडिया के कारण खुद पर शक करने लगे हैं? जानिए ऐसा होने के कारण

लेखन सयाली 06:05 pm Jun 08, 202606:05 pm

क्या है खबर?

आज के दौर में सोशल मीडिया का इस्तेमाल लगभग हर कोई करता है। यह एक ऐसा मंच है, जहां लोग अपनी जिंदगी के हर छोटे-बड़े पल साझा करते हैं। हालांकि, कई बार सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताने से आत्म-सम्मान पर बुरा असर पड़ सकता है। आइए आज हम आपको सोशल मीडिया के 5 ऐसे कारण बताते हैं, जिनकी वजह से आप खुद पर शक करने लग सकते हैं और आपका आत्मविश्वास डगमगा सकता है।