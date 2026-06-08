सोशल मीडिया के कारण खुद पर शक करने लगे हैं? जानिए ऐसा होने के कारण
क्या है खबर?
आज के दौर में सोशल मीडिया का इस्तेमाल लगभग हर कोई करता है। यह एक ऐसा मंच है, जहां लोग अपनी जिंदगी के हर छोटे-बड़े पल साझा करते हैं। हालांकि, कई बार सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताने से आत्म-सम्मान पर बुरा असर पड़ सकता है। आइए आज हम आपको सोशल मीडिया के 5 ऐसे कारण बताते हैं, जिनकी वजह से आप खुद पर शक करने लग सकते हैं और आपका आत्मविश्वास डगमगा सकता है।
#1
सोशल मीडिया पर तुलना करना
सोशल मीडिया पर लोग अक्सर अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पल साझा करते हैं। ऐसे में जब हम इन तस्वीरों और पोस्ट को देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी उतनी अच्छी नहीं है। इस प्रकार की तुलना से आत्म-सम्मान पर बुरा असर पड़ता है और हम खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं। इसलिए, सोशल मीडिया पर दूसरों से अपनी तुलना करने से बचें और अपनी उपलब्धियों पर ध्यान दें।
#2
लोगों की परफेक्ट जीवनशैली देखना
सोशल मीडिया पर अक्सर लोगों की ऐसी तस्वीरें और पोस्ट मिलती हैं, जिनमें उनकी जिंदगी बहुत ही बेहतरीन लगती है। हालांकि, असल जिंदगी में ऐसा होना मुश्किल होता है। इन बेहतरीन तस्वीरों और पोस्ट को देखकर हम खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं। इसलिए, इन पर ध्यान देने के बजाय अपनी असल जिंदगी जीने पर ध्यान दें और अपनी उपलब्धियों पर गर्व करें। आप में जो खूबियां हैं, वो अन्य लोगों में नहीं हो सकतीं।
#3
नकारात्मक टिप्पणियां मिलना
सोशल मीडिया एक ऐसा मंच है, जहां कोई भी व्यक्ति अपनी राय रख सकता है। ऐसे में कई बार हमें नकारात्मक टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है। ये टिप्पणियां हमारे आत्म-सम्मान पर बुरा असर डाल सकती हैं और हमें खुद पर शक करने पर मजबूर कर सकती हैं। इसलिए, जब भी ऐसी टिप्पणियां आएं तो उन्हें नजरअंदाज करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। अपने आत्म-सम्मान को बनाए रखने के लिए सकारात्मक सोच अपनाएं।
#4
फॉलोवर्स और लाइक्स की संख्या पर ध्यान देना
सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स और लाइक्स की संख्या का बहुत महत्व होता है। जब हमारी पोस्ट पर कम लाइक या कम फॉलोवर्स आते हैं तो हम खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं। यह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि असल जिंदगी में इनकी कोई अहमियत नहीं होती। इसलिए, सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स और लाइक्स की संख्या पर ध्यान देने के बजाय अपनी असल जिंदगी जीने पर ध्यान दें और अपनी उपलब्धियों पर गर्व करें।
#5
सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग करना
सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा उपयोग करने से भी आत्म-सम्मान पर बुरा असर पड़ता है। जब हम लगातार दूसरों की जिंदगी देख रहे होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हर किसी की जिंदगी अलग-अलग होती है। इसलिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल संतुलित रखें और इस्तेमाल की टाइम लिमिट लगा लें। इन तरीकों से आप खुद पर शक करने की आदत को कम कर सकते हैं और अपने आत्म-सम्मान को बनाए रख सकते हैं।