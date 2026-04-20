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बालों की तेजी से बढ़ाने में मदद कर सकते हैं अलसी के बीज, ऐसे करें इस्तेमाल
बालों के लिए अलसी के बीज

बालों की तेजी से बढ़ाने में मदद कर सकते हैं अलसी के बीज, ऐसे करें इस्तेमाल

लेखन सयाली
Apr 20, 2026
10:37 am
क्या है खबर?

अलसी के बीजों का इस्तेमाल बालों की देखभाल के लिए किया जा सकता है। यह प्राकृतिक उपाय बालों को पोषण देने, उन्हें मजबूत बनाने और तेजी से बढ़ाने में मदद कर सकता है। अलसी के बीजों में ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर और प्रोटीन होते हैं, जो बालों की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। आइए जानते हैं कि बालों की देखभाल के लिए अलसी के बीजों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है।

#1

अलसी के तेल से करें सिर की मालिश 

अलसी के तेल से सिर की मालिश करने से खून का संचार बढ़ता है और बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचता है। इसके लिए आपको बस इतना करना है कि थोड़े से अलसी के तेल को हल्का गर्म करें और फिर इसे अपने सिर पर अच्छे से लगाएं। हल्के हाथों से मालिश करें, ताकि तेल अच्छी तरह से सिर में समा जाए। इस प्रक्रिया को नियमित रूप से करने से बालों की जड़ों को मजबूती मिलती है।

#2

बनाएं अलसी के बीजों का पेस्ट 

अलसी के बीजों का पेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले कुछ बीजों को रातभर पानी में भिगोएं। फिर अगली सुबह इन्हें मिक्सी में पीस लें, जब तक कि यह एक चिकना पेस्ट न बन जाए। इस पेस्ट को अपने सिर पर लगाएं और 30 मिनट बाद धो लें। यह तरीका आपके बालों को मजबूत बनाएगा और उन्हें तेजी से बढ़ने में मदद करेगा। नियमित उपयोग से आपके बाल स्वस्थ और चमकदार बनेंगे।

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#3

लगाएं अलसी के बीजों का जेल

अलसी के बीजों का जेल बनाने के लिए सबसे पहले कुछ बीजों को पानी में उबालें, जब तक कि पानी गाढ़ा न हो जाए, फिर इसे ठंडा करके छान लें। इस जेल को अपने सिर पर लगाकर 15 मिनट बाद धो लें। यह जेल आपके बालों को नमी देगा और उन्हें टूटने से बचाएगा। इसके नियमित उपयोग से आपके बाल मजबूत और स्वस्थ बने रहेंगे, जिससे वे तेजी से बढ़ेंगे।

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#4

सलाद या पेय में मिलाएं

अगर आप अलसी को अपने खाने में शामिल करना चाहते हैं तो इसे सलाद या पेय में मिलाएं। इससे न केवल आपके शरीर को पोषण मिलेगा, बल्कि आपके बाल भी स्वस्थ रहेंगे। सलाद में डालकर खाने से इसका स्वाद बढ़ जाएगा और यह एक पौष्टिक विकल्प बनेगा। पेय में मिलाने से यह एक स्वादिष्ट पेय बन जाएगा। इससे आपके शरीर को विटामिन और मिनरल मिलेंगे, जो बालों की सेहत के लिए जरूरी होते हैं।

#5

नियमित रूप से करें सेवन

अलसी के बीजों को नियमित रूप से खाने से आपके शरीर को जरूरी विटामिन और मिनरल मिल सकते हैं, जो बालों की सेहत के लिए जरूरी होते हैं। इसके लिए रोजाना सुबह खाली पेट एक चम्मच पाउडर बना कर उसका सेवन करें या फिर इसे किसी अन्य खाने की चीज, जैसे दही या दलिया में मिला लें। इससे न केवल आपके बाल मजबूत होंगे, बल्कि उनकी लंबाई भी तेजी से बढ़ेगी।

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