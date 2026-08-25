कैचअप ज्यादा खाने के नुकसान

कैचअप का ज्यादा सेवन करना हो सकता है नुकसानदायक, जानिए इसके सेहत पर प्रभाव

लेखन सयाली 11:55 am Aug 25, 202611:55 am

क्या है खबर?

कैचअप का इस्तेमाल कई लोग अपने खाने में करते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि अगर आप इसका ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है? कैचअप में उच्च मात्रा में चीनी और नमक होता है, जो आपके शरीर पर बुरा असर डाल सकता है। आइए जानते हैं कि कैचअप की अधिकता से क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं। इन्हें जानने के बाद आप इसका सेवन जरूर कम कर देंगे।