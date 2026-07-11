मधुमेह रोगियों के लिए घातक हो सकता है शराब का सेवन, जानिए इसके नकारात्मक प्रभाव

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पाचन तंत्र पर असर डालना

शराब का सेवन पाचन तंत्र पर भी बुरा असर डाल सकता है। इससे पेट में जलन, उल्टी और दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जो मधुमेह रोगियों के लिए खतरनाक हो सकती हैं। इसके अलावा शराब के कारण पाचन तंत्र की कार्यक्षमता भी प्रभावित हो सकती है, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण सही तरीके से नहीं हो पाता। इसलिए, मधुमेह रोगियों को शराब के सेवन से बचना चाहिए और अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए।