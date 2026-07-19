राजस्थान के पारंपरिक घूमर डांस से आप रख सकते हैं शरीर को फिट, जानिए कैसे

घूमर डांस न केवल शारीरिक, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। यह तनाव, अवसाद और चिंता जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करता है।

जब आप घूमर डांस करते हैं तो आपका मूड बेहतर होता है और आप खुश महसूस करते हैं। इसके अलावा यह आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है।

नियमित रूप से 15 मिनट तक घूमर डांस करने पर आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और आप तरोताजा महसूस करते हैं।