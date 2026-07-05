खाने में इस्तेमाल होने वाला आर्टिफिशियल रंग सेहत को इन तरीकों से पहुंचाता है नुकसान

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एलर्जी का बन सकते हैं कारण

आर्टिफिशियल रंग खाने से एलर्जी हो सकती है, जिसमें खुजली, जलन और लाल चकत्ते शामिल हैं। अगर आपको बार-बार इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो आपको अपने खाने में इन रंगों का उपयोग बंद कर देना चाहिए। इसके बजाय आप प्राकृतिक रंगों का उपयोग कर सकते हैं, जो त्वचा के लिए सुरक्षित होते हैं और किसी भी तरह की एलर्जी का कारण नहीं बनते। इनसे त्वचा को कोई नुकसान नहीं होता और आपकी सेहत भी बेहतर रहती है।