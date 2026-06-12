सुनने की क्षमता में कमी से जुड़े इन 5 संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं लोग
क्या है खबर?
सुनने की क्षमता में कमी एक आम समस्या है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार इसके शुरुआती संकेत साफ नहीं होते और लोग इसे सामान्य समझकर टाल देते हैं। यह समस्या उम्र बढ़ने के साथ अधिक आम हो जाती है। आइए आज हम आपको सुनने की क्षमता में कमी के कुछ ऐसे संकेत बताते हैं, जिन्हें लोग आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं और ऐसा करना गलत है।
#1
बातचीत के दौरान दो बार सुनना पड़ना
अगर आपको अक्सर लोगों से दो बार सुनना पड़ता है कि वे क्या कह रहे हैं तो यह सुनने की क्षमता में कमी का संकेत हो सकता है, खासकर जब आप किसी समूह में हों और लोगों की आवाजें मिलकर एक हो जाती हों तो सुनने में दिक्कत हो सकती है। इस स्थिति में अगर आप दो बार सुनने के बाद भी बात समझने में परेशानी महसूस करें तो डॉक्टर से संपर्क करें।
#2
टीवी या संगीत की आवाज बढ़ाना
अगर आप हमेशा टीवी या संगीत की आवाज बढ़ाकर ही देखते या सुनते हैं तो यह भी सुनने की क्षमता में कमी का एक संकेत हो सकता है। अगर आपको ऐसा करने की आदत हो गई है तो अब समय आ गया है कि आप अपने कानों की जांच करवाएं। इसके अलावा अगर आप इस तरह की आदत दूसरों में भी देखते हैं तो उन्हें इसके लिए प्रेरित करें।
#3
एक कान से ज्यादा सुनाई देना
अगर आपको लगता है कि एक कान से ज्यादा सुनाई दे रहा है तो इसे नजरअंदाज न करें। ेअगर आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और आपको लगता है कि उसकी आवाज दूसरे कान से साफ नहीं आ रही है तो इस स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा अगर आपको लगे कि किसी एक तरफ की आवाज दूसरी तरफ की तुलना में ज्यादा साफ आ रही है तो भी डॉक्टर से संपर्क करें।
#4
फोन पर बात करने में परेशानी होना
अगर आपको फोन पर बात करते समय परेशानी हो रही है और आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा है या आपको उसकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही है तो इसका मतलब यह है कि आपकी सुनने की क्षमता प्रभावित हो रही है। ऐसे में आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि समय रहते समस्या का पता चल सके और उचित उपचार किया जा सके।
#5
कानों में जलन होना
अगर आपको अपने कानों में जलन या खुजली महसूस हो रही है तो इसे नजरअंदाज न करें क्योंकि यह भी सुनने की क्षमता में कमी का एक संकेत हो सकता है। यह जलन कान में संक्रमण या अन्य समस्याओं का संकेत हो सकती है, जिससे सुनने पर असर पड़ सकता है। अगर आपको ऐसा महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें ताकि समय रहते समस्या का पता चल सके और उचित उपचार किया जा सके।