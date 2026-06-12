सुनने की क्षमता में कमी से जुड़े इन 5 संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं लोग

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एक कान से ज्यादा सुनाई देना

अगर आपको लगता है कि एक कान से ज्यादा सुनाई दे रहा है तो इसे नजरअंदाज न करें। ेअगर आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और आपको लगता है कि उसकी आवाज दूसरे कान से साफ नहीं आ रही है तो इस स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा अगर आपको लगे कि किसी एक तरफ की आवाज दूसरी तरफ की तुलना में ज्यादा साफ आ रही है तो भी डॉक्टर से संपर्क करें।