ठंड के मौसम में लें इन 5 गर्मा-गर्म कॉफी का आनंद, मिलेगा बेहतरीन स्वाद और गर्माहट
क्या है खबर?
ठंड के मौसम में गर्मा-गर्म कॉफी का मजा लेना कुछ और ही होता है। यह न केवल आपको गर्म रखती है, बल्कि इसका स्वाद भी अद्भुत होता है। अगर आप अपनी कॉफी में कुछ नया आजमाना चाहते हैं तो ये 5 तरीके आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। इन तरीकों से आप अपने ठंडे दिनों को और भी खास बना सकते हैं। आइए इन खास तरीकों के बारे में जानते हैं।
#1
मसाला वाली कॉफी
मसाला वाली कॉफी एक बेहतरीन विकल्प है, जो स्वाद में लाजवाब और सेहत के लिए फायदेमंद है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में पानी उबालें, फिर उसमें अदरक, इलायची, दालचीनी और लौंग डालकर अच्छी तरह से उबालें।
अब इसमें कॉफी पाउडर डालें और फिर दूध डालकर एक बार फिर से उबालें। अंत में इसमें शक्कर मिलाकर गर्मा-गर्म परोसें।
यह मसाला वाली कॉफी आपके शरीर को गर्माहट देने के साथ-साथ ताकत भी देगी।
#2
चॉकलेट वाली कॉफी
चॉकलेट वाली कॉफी उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, जो मीठा पसंद करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में दूध उबालें, फिर उसमें कोको पाउडर और शक्कर मिलाकर अच्छी तरह से पकाएं।
अब इसमें कॉफी पाउडर डालें और अच्छी तरह से मिलाएं। अंत में इसमें थोड़ी-सी मलाई डालकर अच्छी तरह से मिलाएं और गर्मा-गर्म परोसें।
यह चॉकलेट वाली कॉफी आपके ठंडे दिनों को और भी खास बना देगी।
#3
बादाम के पेस्ट वाली कॉफी
बादाम के पेस्ट वाली कॉफी एक अनोखा अनुभव देती है, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर भी है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कुछ बादाम को भून लें और उनका पेस्ट बना लें।
अब एक बर्तन में पानी उबालें, फिर उसमें अदरक, इलायची, दालचीनी और लौंग डालकर अच्छी तरह से उबालें। अब इसमें कॉफी पाउडर डालें और फिर दूध डालकर एक बार फिर से उबालें।
अंत में इसमें बादाम का पेस्ट मिलाकर गर्मा-गर्म परोसें।
#4
हरी चाय और अदरक की कॉफी
हरी चाय और अदरक की कॉफी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में पानी उबालें, फिर उसमें हरी चाय का बैग डालें और 2-3 मिनट तक पकाएं।
अब इसमें ताजा कद्दूकस की हुई अदरक डालें और थोड़ी देर पकने दें। इसके बाद इसमें कॉफी पाउडर डालें और अच्छी तरह से मिलाएं।
अंत में इसमें शक्कर मिलाकर गर्मा-गर्म परोसें। यह कॉफी आपके शरीर को गर्माहट देने के साथ-साथ ताकत भी देगी।
#5
वेनिला वाली कॉफी
वेनिला वाली कॉफी उन लोगों को पसंद आएगी, जिन्हें मीठी चीजें खाना पसंद है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में पानी उबालें, फिर उसमें अदरक, इलायची, दालचीनी और लौंग डालकर अच्छी तरह से उबालें।
अब इसमें कॉफी पाउडर डालें और फिर दूध डालकर एक बार फिर से उबालें। अंत में इसमें वेनिला का स्वाद मिलाकर अच्छी तरह से मिलाएं।
इस तरह से तैयार की गई गर्मा-गर्म कॉफी ठंडे मौसम का मजा दोगुना कर देगी।