बादाम के पेस्ट वाली कॉफी एक अनोखा अनुभव देती है, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर भी है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कुछ बादाम को भून लें और उनका पेस्ट बना लें।

अब एक बर्तन में पानी उबालें, फिर उसमें अदरक, इलायची, दालचीनी और लौंग डालकर अच्छी तरह से उबालें। अब इसमें कॉफी पाउडर डालें और फिर दूध डालकर एक बार फिर से उबालें।

अंत में इसमें बादाम का पेस्ट मिलाकर गर्मा-गर्म परोसें।