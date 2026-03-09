मीसो जापानी खान-पान में होता है खूब इस्तेमाल, इससे बन सकते हैं ये 5 शाकाहारी पकवान

मीसो जापान के खान-पान की एक खास सामग्री है, जो अब दुनिया भर के शाकाहारी पकवानों में बहुत पसंद की जाने लगी है। यह एक तरह का पेस्ट होता है, जो सोया बीन से तैयार किया जाता है। इसका अनोखा उमामी स्वाद कई पकवानों को और जायकेदार बना देता है। अगर आप भी इसका आनंद लेना चाहते हैं तो इससे बनने वाले इन शाकाहारी व्यंजनों को चखकर देखें। इनकी रेसिपी भी बेहद आसान होती है।

#1 मीसो-ग्लेज्ड बैंगन मीसो-ग्लेज्ड बैंगन एक ऐसा पकवान है, जिसे लोग खूब पसंद करते हैं। इसमें बैंगन की मिठास और मीसो के चटपटे स्वाद का मेल मिल जाता है। बैंगन को इसके लिए लंबाई में आधा काटते हैं। इसके बाद उस पर मीसो, चीनी और सोया सॉस मिलाकर लगाते हैं। इसे तब तक भूनते हैं, जब तक यह नरम न हो जाए। यह पकवान सिर्फ स्वादिष्ट नहीं है, इसे बनाना भी आसान है। जो लोग बैंगन नहीं खाते, उन्हें भी यह पसंद आएगा।

#2 टोफू के साथ मीसो रामेन मीसो रामेन जापान की एक पारंपरिक नूडल डिश है, जिसमें टोफू का स्वाद जोड़कर इसे और भी लजीज बनाया जा सकता है। इसमें टोफू डालने से यह प्रोटीन से भर जाता है और पेट भी भर देता है। इसका सूप मीसो पेस्ट को सब्जियों के शोरबे में घोलकर बनता है। इसमें नूडल्स, सब्जियां और टोफू के छोटे टुकड़े पड़ते हैं। इसका नतीजा एक ऐसा सूप होता है, जो आपको अंदर से गरमी देता है और आपका पेट भर देता है।

#3 समुद्री काई के साथ मीसो सूप मीसो का मजा लेने के लिए इसका स्वादिष्ट सूप बनाकर पीना भी बढ़िया निर्णय होगा। हालांकि, आपको इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें समुद्री काई मिला लेनी चाहिए। इस सूप में आमतौर पर दाशी को मीसो पेस्ट और वाकामे जैसी समुद्री काई के साथ मिलाते हैं। यह सूप भले ही सादा दिखता हो, पर बहुत पौष्टिक होता है। इसमें स्वाद बढ़ाने के लिए आप मशरूम या प्याज जैसी और चीजें भी डाल सकते हैं।

#4 मीसो वाली ग्रिल्ड सब्जियां सब्ज़ियों को मीसो मैरीनेशन लगाकर ग्रिल करने से उनका स्वाद बहुत बढ़िया हो जाता है। इस मैरीनेशन में अक्सर मीसो पेस्ट के साथ जैतून का तेल, लहसुन और अदरक मिलाई जाती है। जुकीनी, शिमला मिर्च और गाजर जैसी सब्जियां ग्रिल करने से पहले मैरिनेट करते हैं। इसके बाद उन्हें अच्छी तरह से ग्रिल करते हैं। आप चाहें तो इन्हें एयर फ्राई भी कर सकते हैं। इस तरीके से सब्जियों की मिठास निखर कर आती है।