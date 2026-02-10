लेबनान के 5 बेहतरीन शाकाहारी व्यंजन, जिनका स्वाद आपको जरूर आएगा पसंद

लेबनान एक ऐसा देश है, जहां की संस्कृति और खान-पान काफी मशहूर हैं। यहां के खाने में साबुत अनाज, फल, सब्जियां, जड़ी-बूटियां और जैतून का तेल मुख्य सामग्रियां होती हैं। पिछले कुछ सालों में लेबनान के खाने की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। अगर आप शाकाहारी हैं और सेहतमंद खाना पसंद करते हैं तो लेबनान के ये 5 व्यंजन चखकर जरूर देखें। इन्हें डाइट में शामिल करना आपके लिए फायदेमंद भी होता है।

#1 हमस हमस एक लोकप्रिय लेबनानी व्यंजन है, जो भारतियों को पसंद आता है। इसे छोले, तिल के पेस्ट और जैतून के तेल से बनाया जाता है। इस व्यंजन को एक पारंपरिक ब्रेड के साथ खाया जाता है, जिसे पीटा कहते हैं। हमस में प्रोटीन, फाइबर और विटामिन की भरपूर मात्रा होती है, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इसे बनाने के लिए भिगोए हुए चनों को पीसकर उसमें तिल का पेस्ट, लहसुन, नींबू का रस और नमक मिलाया जाता है।

#2 फलाफल फलाफल छोटे-छोटे गोलाकार पकौड़े होते हैं, जो चने या फली से बनाए जाते हैं। इन्हें तैलीय या बिना तैलीय तरीके से तला जाता है और आमतौर पर सलाद, टमाटर, प्याज और खीरे के साथ परोसा जाता है। फलाफल को पीटा ब्रेड में भरकर भी खाया जा सकता है। यह स्नैक या मुख्य भोजन, दोनों के रूप में खाया जा सकता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर और अन्य पोषक तत्व होते हैं, जो इसे सेहतमंद बनाते हैं।

#3 तबूलेह तबूलेह एक ताजगी भरा सलाद है, जो बारीक कटे हुए पार्सले, टमाटर, प्याज, पुदीने और बुलगुर से बनाया जाता है। इसमें नींबू का रस और जैतून का तेल मिलाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाता है। यह सलाद न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर भी है। इसे बनाने के लिए पार्सले को बारीक काटकर अन्य सामग्रियों के साथ मिलाया जाता है, जिससे यह एक पौष्टिक और ताजगी भरा बन जाता है।

#4 मुहल्लबिया मुहल्लबिया एक मीठी और मलाईदार पुडिंग है, जो चावल और दूध से बनाई जाती है। इसमें गुलाब जल या संतरे का रस मिलाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। इसे ठंडा करके परोसा जाता है, जिससे इसे खाने का मजा दोगुना हो जाता है। यह मिठाई खास मौकों पर बनाई जाती है और इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है। यह काफी हद तक हमारी पारंपरिक खीर की तरह होती है।