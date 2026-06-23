इन 5 सब्जियों को ज्यादा पकाना हो सकता है नुकसानदायक, जानिए क्यों
क्या है खबर?
अगर आप सब्जियों को ज्यादा पकाकर बनाते हैं तो आपको जानना चाहिए कि इससे सब्जियों में मौजूद जरूरी तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त सब्जियों का स्वाद भी बिगड़ जाता है। दरअसल, ज्यादा पकाने से न केवल सब्जियों का रंग और गंध बदल जाता है, बल्कि उनका स्वाद भी बिगड़ जाता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसी सब्जियों के बारे में बताते हैं, जिनको ज्यादा पकाकर नहीं बनाना चाहिए।
#1
पालक
पालक को ज्यादा पकाने से इसका रंग और स्वाद दोनों ही बिगड़ जाते हैं। पालक को ज्यादा पकाने से इसमें मौजूद विटामिन की मात्रा भी कम हो जाती है। इससे पालक की तासीर भी ठंडी हो जाती है, जो सेहत के लिए सही नहीं मानी जाती है। पालक को ज्यादा पकाने की बजाय थोड़ी देर कढ़ाई में रखने के बाद गैस बंद कर दें। इससे पालक अच्छे से पक जाएगा और इसका पोषण भी बरकरार रहेगा।
#2
टमाटर
टमाटर को ज्यादा देर तक पकाने से इसमें मौजूद फायदेमंद तत्वों की मात्रा कम हो जाती है और इससे टमाटर का स्वाद भी बिगड़ जाता है। टमाटर को ज्यादा पकाने से इसमें मौजूद तत्व भी नष्ट हो जाता है। यह तत्व शरीर को हानिकारक पदार्थों से बचाने में मदद करता है। इसलिए टमाटर की करी या चटनी को ज्यादा पका कर नहीं बनाना चाहिए।
#3
फूलगोभी
फूलगोभी को ज्यादा देर तक पकाना भी गलत है क्योंकि इससे इसका स्वाद और रंग दोनों ही बिगड़ जाते हैं। फूलगोभी को ज्यादा पकाने से इसमें मौजूद जरूरी तत्व भी कम हो जाते हैं, इसलिए इसे ज्यादा देर तक पकाने की बजाय थोड़ी देर कढ़ाई में रखने के बाद गैस बंद कर दें। इसी तरह फूलगोभी को ज्यादा तेल में भी नहीं पकाना चाहिए क्योंकि इससे यह सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है।
#4
शिमला मिर्च
शिमला मिर्च को भी ज्यादा देर तक पकाने से बचना चाहिए क्योंकि इससे इसका स्वाद बिगड़ जाता है और इसमें मौजूद फायदेमंद तत्वों की मात्रा भी कम हो जाती है। शिमला मिर्च में विटामिन होता है, जो सेहत के लिए बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त इसमें एक और तत्व भी मौजूद होता है, जो आंखों के लिए लाभकारी है। इसलिए शिमला मिर्च को ज्यादा देर तक पकाने की बजाय थोड़ी देर कढ़ाई में रखने के बाद गैस बंद कर दें।
#5
ब्रोकली
ब्रोकली को ज्यादा देर तक पकाने से भी बचना चाहिए क्योंकि इससे इसमें मौजूद फायदेमंद तत्व कम हो जाता है। यह तत्व शरीर को हानिकारक पदार्थों से बचाने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त ब्रोकली को ज्यादा पकाने से इसमें मौजूद विटामिन की मात्रा भी कम हो जाती है। इसलिए ब्रोकली को ज्यादा देर तक पकाकर नहीं बनाना चाहिए।