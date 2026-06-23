इन 5 सब्जियों को ज्यादा पकाना हो सकता है नुकसानदायक, जानिए क्यों

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शिमला मिर्च

शिमला मिर्च को भी ज्यादा देर तक पकाने से बचना चाहिए क्योंकि इससे इसका स्वाद बिगड़ जाता है और इसमें मौजूद फायदेमंद तत्वों की मात्रा भी कम हो जाती है। शिमला मिर्च में विटामिन होता है, जो सेहत के लिए बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त इसमें एक और तत्व भी मौजूद होता है, जो आंखों के लिए लाभकारी है। इसलिए शिमला मिर्च को ज्यादा देर तक पकाने की बजाय थोड़ी देर कढ़ाई में रखने के बाद गैस बंद कर दें।