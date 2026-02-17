प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकती हैं ये सब्जियां, डाइट में करें शामिल

शरीर में प्रोटीन की अहमियत होती है। यह मांसपेशियों को मजबूत बनाने के साथ ही कई अन्य फायदे भी देती है। आमतौर पर लोग प्रोटीन के लिए मांसाहारी चीजों का सेवन करते हैं, लेकिन शाकाहारी लोग भी अपनी खाने की आदतों में कुछ ऐसी सब्जियां शामिल कर सकते हैं, जो प्रोटीन से भरपूर होती हैं। आइए आज हम आपको ऐसी ही पांच सब्जियों के बारे में बताते हैं, जो प्रोटीन का अच्छा स्रोत हैं।

#1 पालक पालक एक ऐसी सब्जी है, जिसमें आयरन के साथ-साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होती है। एक कप पालक में लगभग 5 ग्राम प्रोटीन होती है। यह हरी पत्तेदार सब्जी न केवल आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करती है, बल्कि इसे खाने से शरीर को कई अन्य फायदे भी मिल सकते हैं। पालक को आप सलाद, सूप या फिर सब्जी के तौर पर अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।

#2 ब्रोकोली ब्रोकोली एक हरी फूलगोभी जैसी सब्जी है, जो प्रोटीन के साथ-साथ विटामिन-C और फाइबर से भी भरपूर होती है। एक कप ब्रोकोली में लगभग 4 ग्राम प्रोटीन होती है। यह सब्जी एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भी भरपूर होती है, जो आपके शरीर को हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद कर सकती है। ब्रोकोली को आप भाप में पकाकर या सलाद के रूप में खा सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी सब्जी भी बना सकते हैं।

#3 शतावरी शतावरी एक हरी सब्जी है, जो प्रोटीन के साथ-साथ कई जरूरी तत्वों से भरपूर होती है। इसमें लगभग 4 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। यह सब्जी खासतौर से महिलाओं के लिए फायदेमंद होती है क्योंकि यह हार्मोनल संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। शतावरी को आप सब्जी या फिर जूस के रूप में अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके सेवन से आपको कई सेहत से जुड़े फायदे मिल सकते हैं।

#4 मशरूम मशरूम एक ऐसी सब्जी है, जिसमें प्राकृतिक रूप से प्रोटीन पाई जाती है। एक कप मशरूम में लगभग 3 ग्राम प्रोटीन होती है। यह सब्जी विटामिन-D का भी अच्छा स्रोत होती है, जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करती है। मशरूम को आप हल्का भूनकर या सूप के रूप में खा सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी सब्जी भी बना सकते हैं, जो बेहद स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है।