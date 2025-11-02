बालों को लंबा और घना बना देंगे सदाबहार के फूल, इनसे ऐसे करें बालों की देखभाल

बदलते मौसम में बाल झड़ने लगते हैं और उनका स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित होता है। ऐसे में लोग तरह-तरह के उत्पादों से बालों की देखभाल करते हैं, जिनमें रसायन होते हैं। इनकी जगह पर प्राकृतिक सामग्रियां इस्तेमाल करना बेहतर रहता है, जिनमें सदाबहार के फूल भी शामिल हैं। गुलाबी रंग के ये फूल बालों को लंबा कर सकते हैं और जड़ों को मजबूत बना सकते हैं। आज के लेख में इस फूल से बालों की देखभाल करने के तरीके जानें।

फायदे सदाबहार के फूलों के बालों से जुड़े लाभ सदाबहार के फूलों में एल्कलॉइड और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो सिर की त्वचा में रक्त संचार को सुधारते हैं। ये बालों को मजबूत बनाते हैं और बाल झड़ने की समस्या का भी समाधान कर सकते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक, सदाबहार के फूलों की शीतलता और पोषक तत्व बालों को पतला और सफेद होने से भी रोकते हैं। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुड़ भी पाए जाते हैं, जो खुजली का इलाज करते हैं और रूसी से भी छुटकारा दिलाते हैं।

#1 सदाबहार का तेल लगाएं सदाबहार के फूलों से आप प्राकृतिक तेल तैयार कर सकते हैं, जो बालों को पोषण देगा और घना बनाएगा। इसके लिए सदाबहार के फूलों को धोकर अच्छी तरह सुखा लें, ताकि उनमें धूल-मिट्टी न रहे। इसके बाद एक पैन में जैतून या नारियल का तेल गर्म करें। अब गर्म तेल में सदाबहार के फूल डाल दें और उन्हें उबलने दें। 20 मिनट बाद तेल को छान लें और ठंडा करके इस्तेमाल करें। इससे आपके बाल रूखे और सफेद नहीं होंगे।

#2 सदाबहार और गुड़हल के फूलों का हेयर मास्क इस्तेमाल करें घर पर बना सदाबहार और गुड़हल के फूलों का हेयर मास्क बालों की खोई हुई चमक लौटा देगा। इसे बनाने के लिए आपको 5 से 6 सदाबहार के फूल, 2 गुड़हल के फूल, एक चम्मच गुलाब जल और एक चम्मच दही की जरूरत पड़ेगी। इन सभी सामग्रियों को मिक्सी में पीस लें, जिससे एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। इस मास्क को बालों और उनकी जड़ों पर लगाएं और अच्छी तरह सूख जाने दें। इसके बाद पानी से बाल धो लें।

#3 सदाबहार और एलोवेरा का हेयर मास्क उपयोग करें एलोवेरा बालों को नमी और पोषण प्रदान कर सकता है। जब इसके गुणों और सदाबहार के फूलों के साथ मिलाया जाए तो एक असरदार हेयर मास्क तैयार होता है। इसके लिए 6 सदाबहार के फूल लेकर उन्हें साफ कर लें। इसके बाद इन्हें एक चम्मच शहद और 2 चम्मच एलोवेरा जेल के साथ पीस लें। इस मास्क को बालों पर लगाएं और सूखने के बाद धो लें। इसे इस्तेमाल करने से बालों का झड़ना कम होगा और बाल लंबे होंगे।