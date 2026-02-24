खाने के अलावा इन 5 तरीकों से भी इस्तेमाल की जा सकती है हींग

आमतौर पर हींग का इस्तेमाल दाल या सब्जी के स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि हींग का इस्तेमाल रोजमर्रा के कई कामों के लिए किया जा सकता है। यह न केवल खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि इसके कई अन्य गुण भी हैं। आइए आज हम आपको हींग के कुछ अनोखे और उपयोगी तरीकों के बारे में बताते हैं, जिनसे आप अपने घर के कामों को आसान बना सकते हैं।

#1 खाने में तीखा स्वाद देने के लिए करें इस्तेमाल दाल और सब्जियों में हींग का इस्तेमाल करने के अलावा आप इसे खाने में तीखा स्वाद देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी सब्जी ज्यादा तीखी बन गई है तो उसमें थोड़ी सी हींग डालकर अच्छे से मिलाएं। इससे तीखापन कम हो जाएगा और सब्जी का स्वाद भी बढ़ जाएगा। यह तरीका खासतौर पर तब काम आता है जब आप किसी व्यंजन को दोबारा बनाना चाहते हैं और उसमें पहले वाला स्वाद वापस लाना चाहते हैं।

#2 पाचन को सुधारने में है मददगार हींग खाने को पचाने में मदद कर सकती है। अगर खाने के बाद आपको पेट फूलने या गैस की समस्या होती है तो आप पानी में थोड़ी सी हींग मिलाकर पी सकते हैं। इससे आपको तुरंत राहत मिलेगी। इसके अलावा आप हींग का इस्तेमाल चाय या काढ़ा बनाने में भी कर सकते हैं। यह न केवल स्वाद बढ़ाएगा बल्कि पाचन में भी मदद करेगा।

#3 घर की बदबू को करें दूर अगर आपके घर में किसी ठंडे स्टोरेज या फ्रिज में से बदबू आ रही है तो उसे दूर करने के लिए भी आप हींग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक कटोरी में थोड़ी सी हींग रखकर उसे ठंडे स्टोरेज या फ्रिज में रख दें। यह न केवल बदबू को दूर करेगा बल्कि ताजगी भी देगा। आप चाहें तो हींग के पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं। इससे भी बदबू दूर होगी और ताजगी मिलेगी।

#4 कीड़ों-मकोड़ों को भगाने में है कारगर घर में कीड़े-मकोड़े आ जाएं तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। खासतौर पर खाने-पीने की चीजों में कीड़े हो जाते हैं तो बहुत परेशानी हो जाती है। इसे दूर करने के लिए आप हींग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ी सी हींग को पानी में घोलकर उसका छिड़काव कर दें। इससे कीड़े-मकोड़े तुरंत भाग जाएंगे। आप चाहें तो हींग के पाउडर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे खाने-पीने की चीजों में डाल दें।