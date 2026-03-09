गोभी के ये 5 पकवान घर में सभी को आएंगे पसंद, होते हैं लजीज और पौष्टिक

अक्सर सब्जी मंडी में गोभी पर लोग उतना ध्यान नहीं देते, पर इससे कई कमाल के पकवान बन सकते हैं। इसका स्वाद हल्का होता है और ये किसी भी चीज में आसानी से घुलमिल जाती है। इसीलिए, इसे कई तरह के खाने में आजमाना आसान है। गाढ़े सूप हो या पुलाव, गोभी को कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम आपको गोभी से बनने वाले 5 पकवानों की रेसिपी बताएंगे। इन्हें आपने इससे पहले नहीं आजमाया होगा।

#1 गोभी का गाढ़ा सूप गाढ़ा गोभी का सूप ठंड में खाने में बहुत अच्छा लगता है। पकी गोभी को सब्जी वाले पानी और मसालों के साथ पीसने पर, बिना मलाई डाले भी यह एकदम चिकना और मखमली बन जाता है। गोभी में जो स्टार्च होता है, वो इसे अपने आप गाढ़ा कर देता है। इसलिए, सूप के लिए ये बढ़िया है। इसमें थाइम या रोजमेरी जैसी खुशबूदार पत्तियां डालें तो इसका स्वाद और भी अच्छा हो जाएगा।

#2 गोभी का चावल स्टिर-फ्राई गोभी का चावल वाला स्टिर-फ्राई, आम चावल के पकवानों की जगह एक सेहतमंद चीज है। गोभी को कद्दूकस करने पर ये चावल जैसे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। फिर इसे आप सब्जियों और टोफू या अपनी पसंद के किसी भी प्रोटीन के साथ फ्राई कर सकते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट कम होता है। यह पकवान जल्दी तैयार हो जाता है और इसमें ढेर सारे पोषक तत्व भी हैं। जो लोग कार्बोहाइड्रेट कम खाते हैं, उनके लिए ये बढ़िया है।

Advertisement

#3 बेक्ड गोभी ग्रैटिन बेक्ड गोभी ग्रैटिन एक पनीर से भरा मजेदार पकवान है। ये उन लोगों को खूब पसंद आएगा, जिन्हें कुछ बढ़िया और संतोषजनक खाने की इच्छा होती है। उबली हुई गोभी के फूलों को मलाईदार सॉस के साथ एक के ऊपर एक सजाएं और ऊपर से ब्रेड के चूरे डालें। इससे ऊपर एक कुरकुरी सुनहरी परत आ जाती है। यह पकवान साइड डिश के तौर पर भी अच्छा लगता है। इसे सलाद के साथ खाएं तो ये खाने का काम करेगा।

Advertisement

#4 मसालेदार गोभी टैको मसालेदार गोभी वाले टैको आम टैको को एक नया और मजेदार स्वाद देते हैं। इसके लिए मसालेदार गोभी के फूलों को तब तक भूनें, जब तक वे कुरकुरे न हो जाएं। ये अंदर भरने के लिए एक बढ़िया चीज है, जो एवोकाडो के टुकड़ों और सालसा के साथ बहुत अच्छी लगती है। जो लोग शाकाहारी खाना पसंद करते हैं और स्वाद से कोई समझौता नहीं करना चाहते, उनके लिए ये टैको एकदम ठीक हैं।