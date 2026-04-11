कनाडा: टोरंटो में मनाए जाते हैं ये 5 अनोखे सांस्कृतिक उत्सव, जश्न में हों शामिल

कनाडा का सबसे बड़ा शहर टोरंटो अपनी सांस्कृतिक धरोहर और विविधता के लिए जाना जाता है। यहां सालभर कई अनोखे और रंगीन उत्सव होते हैं, जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। इन उत्सवों में संगीत, नाच-गाना, कला और खाने-पीने का अनोखा मेल होता है। अगर आप टोरंटो जा रहे हैं तो इन उत्सवों का हिस्सा बनना न भूलें। आइए इन उत्सवों के बारे में जानते हैं।

#1 टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हर साल सितंबर में होता है और यह दुनिया के सबसे बड़े फिल्म महोत्सवों में से एक है। इस महोत्सव में दुनियाभर से फिल्म निर्माता अपनी फिल्मों को दिखाते हैं। यहां आपको नई-नई फिल्मों का प्रदर्शन देखने को मिलता है और कई मशहूर हस्तियां भी आती हैं। अगर आप सिनेमा के शौकीन हैं तो यह महोत्सव आपके लिए एक बेहतरीन अनुभव साबित हो सकता है।

#2 कारिबाना कार्निवल कारिबाना कार्निवल जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुआत में मनाया जाता है। यह कैरेबियन संस्कृति और धरोहर का जश्न मनाने वाला सबसे बड़ा उत्सव होता है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग परेड में शामिल होते हैं, जिसमें रंग-बिरंगे कपड़े, नाच-गाना और संगीत का प्रदर्शन होता है। इसके अलावा यहां आपको कैरेबियन खाने-पीने का भी स्वाद चखने को मिलता है। यह उत्सव आपको कैरेबियन संस्कृति की झलक दिखाता है।

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#3 टोरंटो प्राइड परेड टोरंटो प्राइड परेड हर साल जून महीने में होती है। यह LGBTQ+ समुदाय की विविधता और समानता का जश्न मनाने वाली सबसे बड़ी परेड होती है। इस मौके पर लोग रंग-बिरंगे कपड़े पहनकर मार्च करते हैं, जिसमें ड्रैग शो, संगीत और नाच-गाना का आयोजन होता है। यहां आपको अलग-अलग प्रकार के स्टॉल्स भी लगे होते, जहां आप खासतौर पर समलैंगिक अधिकारों और इतिहास से जुड़ी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं।

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#4 टोरंटो ब्लूज फेस्टिवल टोरंटो ब्लूज फेस्टिवल हर साल अगस्त महीने में मनाया जाता है। यह संगीत प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि इसमें दुनियाभर के मशहूर ब्लूज कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। इसके अलावा यहां आपको अलग-अलग प्रकार के संगीत स्टॉल्स भी मिलेंगे, जहां आप अपनी पसंदीदा धुनों का आनंद ले सकते हैं। इस महोत्सव में आप नए कलाकारों को भी सुन सकते हैं, जो ब्लूज संगीत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।