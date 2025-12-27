बेबी पालक है पोषक तत्वों का भंडार, इससे बनाकर खाएं ये 5 अनोखे पकवान 

पालक तो सभी के घरों में बनती है, लेकिन इसकी एक खास किस्म के बारे में काफी कम लोग जानते हैं। हम बात कर रहे हैं बेबी पालक की, जिसे छोटी पालक नाम से भी जाना जाता है। यह आम पालक की तुलना में कम कड़वी होती है और इसे कच्चा भी खाया जा सकता है। यह विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और प्रोटीन का भंडार होती है। आप बेबी पालक से ये व्यंजन बना सकते हैं, जिनकी रेसिपी आसान है।

#1 बेबी पालक का लजानिया सबसे पहले पैन में तेल गर्म करें और लहसुन, प्याज, नमक, काली मिर्च और बेबी पालक को भून लें। इस मिश्रण को निचोड़कर इसका पानी निकाल दें और अलग रख दें। मिक्सी में रिकोटा चीज, परमजान चीज, जायफल, क्रीम, नमक, काली मिर्च और ओरिगैनो पीस लें। इसमें बेबी पालक वाला मिश्रण डालकर दोबारा पीसें। मक्खन, मैदा, दूध और चीज मिलाकर वाइट सॉस तैयार करें। बेकिंग ट्रे पर लजानिया शीट, दोनों सॉस और चीज की लेयर लगाते जाएं और बेक करें।

#2 ग्रीन स्मूदी अगर आप बेबी पालक से कुछ पीने के लिए बनाना चाहते हैं तो ग्रीन स्मूदी सही रहेगी। इसके लिए सबसे पहले एक ब्लेंडर में बेबी पालक को पीस लें। इसके बाद इसमें बादाम का दूध, एक केला, आधा कप जमे हुए फल और एक चम्मच सब्जा के बीज डालकर दोबारा पीस लें। इसे गिलास में निकालें और सुबह नाश्ते के वक्त सेवन करें। यह स्मूदी फाइबर से समृद्ध होगी और आपके शरीर को ताकत से भर देगी।

#3 बेबी पालक और स्ट्रॉबेरी का सलाद बेबी पालक से बनने वाला स्ट्रॉबेरी सलाद बेहद स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले प्याज, चेरी टमाटर और खीरे को टुकड़ों में काट लें। ड्रेसिंग बनाने के लिए एक कटोरे में सिरका, जैतून का तेल, खसखस, शहद, सरसों, नमक और काली मिर्च मिलाएं। एक बड़े कटोरे में सभी सब्जियां, बेबी पालक और कटी हुई स्ट्रॉबेरी मिलाएं। अब ऊपर से ड्रेसिंग छिड़कें और आनंद लेकर खाएं।

#4 बेबी पालक वाला पेस्तो पास्ता पास्ता के शौकीन हैं तो एक बार बेबी पालक वाला पेस्तो पास्ता बनाएं। इसके लिए कटोरे में पानी गर्म करें और उसमें तेल और नमक डालकर पास्ता उबाल लें। इसे छानकर अलग रखें और एक कटोरी में पास्ता का पानी बचा लें। सॉस बनाने के लिए बेबी पालक, बेजिल, लहसुन, चिलगोजे के बीज, जैतून का तेल, चीज और नमक पीसें। एक पैन में सॉस को पकाएं, उसमें पास्ता और उसका बचा हुआ पानी शामिल करें और चीज डालकर खाएं।