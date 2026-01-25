बहुत छोटे बच्चों के लिए आप चुन सकते हैं ये खिलौने, होते हैं सुरक्षित और मनोरंजक

बहुत छोटे बच्चों के लिए खिलौने खरीदते समय बहुत सोच-विचार करना पड़ता है। खिलौनों से खेलते समय उन्हें चोट लग सकती है, इसलिए उन्हें सुरक्षित सामग्रियों से बने खिलौने ही देने चाहिए। छोटे बच्चों के खिलौने मनोरंजक और मुलायम होने चाहिए। उनके लिए ऐसे खिलौने बढ़िया रहते हैं, जो उनके विकास में मदद कर सकें और उन्हें कुछ सिखा सकें। आप अपने छोटे बच्चे के लिए ये 5 खिलौने खरीदें, जो उन्हें जरूर पसंद आएंगे।

#1 बिल्डिंग ब्लॉक्स छोटे बच्चों के लिए सबसे पहले आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स ही खरीदने चाहिए। रंग-बिरंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स चुनें, जिन पर वर्णमाला या अंक लिखे हों। इनकी मदद से आपके बच्चे का दिमाग तेज होगा और वह समस्या का समाधान सीखेगा। इन ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक लगाकर वह किले आदि बना सकेगा, जिससे उसकी रचनात्मकता बढ़ेगी। आप इसके अलावा झुनझुने जैसे खिलौने भी ले सकते हैं।

#2 मुलायम खिलौने छोटे बच्चे हर चीज को मुंह में भर लेते हैं, ऐसे में उनके लिए मुलायम खिलौने लेना सबसे बढ़िया रहेगा। बच्चों के लिए अलग-अलग आकार के चबाने लायक खिलौने खरीदें, जो टीथिंग स्टेज पर उन्हें राहत देंगे। इसके अलावा उनके लिए टेडी बियर और गुड़िया भी ले लें, जिनमें रुई भरी हो। तनावपूर्ण या नई परिस्थितियों के दौरान ये खिलौने भावनात्मक आराम, सुरक्षा और चिंता से राहत प्रदान करते हैं। आप बच्चे के लिए मुलायम गेंद भी खरीद सकते हैं।

#3 प्ले डो छोटी उम्र के बच्चों के लिए प्ले डो भी एक अच्छा खिलौना है, जो उनकी रचनात्मकता को बढ़ाने में मदद करेगा। यह एक किस्म का क्ले होता है, जिससे वे कई तरह की चीजें बना सकते हैं। रंग-बिरंगे होने के कारण प्ले डो बच्चों को आकर्षित करते हैं और मुलायम होने के कारण उनसे कोई खतरा भी नहीं रहता। हालांकि, खेलते वक्त बच्चे पर नजर रखें कि वह अनजाने में प्ले डो को मुंह में न डाल ले।

#4 कपड़े से बनी किताबें कम उम्र से ही अगर बच्चे को पढ़ाने की शुरुआत कर दी जाए तो वह चीजों को बेहतर तरीके से याद रख पाएगा। इसे मजेदार बनाने के लिए उसके लिए कपड़े से बनी किताबें लेकर आएं। इनमें कई तरह के आकर्षक चित्र भी बने होते हैं, जिन्हें देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं। ऐसी किताब लें, जिसमें वर्णमाला, अंक और जानवरों, पक्षियों, फूलों व सब्जियों आदि के नाम भी लिखे हों।