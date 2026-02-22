गर्मियों में तटीय क्षेत्रों की यात्रा करते समय पहन सकती हैं ये 5 तरह की साड़ियां

गर्मियों में तटीय क्षेत्रों की यात्रा करना एक सुखद अनुभव हो सकता है। इन स्थानों पर हल्के और आरामदायक कपड़े पहनना जरूरी होता है, ताकि आप ठंडक महसूस कर सकें। साड़ियां इस मौसम के लिए आदर्श हैं, क्योंकि ये न केवल आरामदायक होती हैं, बल्कि पारंपरिक भारतीय शैली को भी दर्शाती हैं। आज के फैशन टिप्स में हम आपको कुछ ऐसी साड़ियों के बारे में बताएंगे, जो तटीय क्षेत्रों की यात्रा के लिए बेहतरीन हो सकती हैं।

#1 कांजीवरम साड़ी कांजीवरम साड़ियां तमिलनाडु की मशहूर पारंपरिक साड़ियां हैं। ये भारी और सुंदर होती हैं, लेकिन हल्के विकल्प में भी मिलती हैं। इनका रेशमी आधार और सोने की जरी का काम इन्हें खास बनाता है। गर्मियों में कांजीवरम साड़ियां पहनते समय हल्की और छोटे डिजाइनों वाले विकल्पों का चयन करें, ताकि आपको आरामदायक महसूस हो। इन साड़ियों की चमक और सुंदरता आपके लुक को शाही अंदाज देगी और आप तटीय क्षेत्रों में भी आकर्षक दिखेंगी।

#2 तांजौर सिल्क साड़ी तांजौर सिल्क साड़ियां तमिलनाडु के तंजावुर क्षेत्र की विशेषता हैं। इन साड़ियों में बारीक कढ़ाई और रंग-बिरंगे डिजाइन होते हैं, जो इन्हें खास बनाते हैं। गर्मियों में तांजौर सिल्क साड़ियां चुनते समय ध्यान रखें कि वे हल्की और आरामदायक हों, ताकि आपको ठंडक महसूस होती रहे। इन साड़ियों की सुंदरता और नाजुकता आपके लुक को खास बनाएगी और आप यात्रा के दौरान हर दिन सबसे अलग और सुंदर नजर आएंगी।

#3 मणिपुरी साड़ी मणिपुरी साड़ियां मणिपुर राज्य का पारंपरिक पहनावा हैं, जो विशेष रूप से उनके रंग-बिरंगे पैटर्न और बनावट के लिए जानी जाती हैं। ये साड़ियां कपास से बनी होती हैं, जिससे वे हल्की और आरामदायक हो जाती हैं। गर्मियों में मणिपुरी साड़ियां पहनते समय ध्यान रखें कि वे बिना भारी कढ़ाई वाली हों, ताकि आपको असुविधा न हो। इन साड़ियों की रंगीनता और नाजुकता आपके लुक को खास बनाएगी और आपको खास लुक देगी।

#4 बंगाली तांत साड़ी बंगाली तांत साड़ियां पश्चिम बंगाल की मशहूर पारंपरिक साड़ियां हैं, जो अपनी बारीक बुनाई और सुंदर रंगों के लिए जानी जाती हैं। ये साड़ियां कपास से बनी होती हैं, जिससे वे हल्की और आरामदायक होती हैं। गर्मियों में बंगाली तांत साड़ियां चुनते समय ध्यान रखें कि उनकी बॉर्डर साधारण हो, ताकि वे ज्यादा भारी और बनावटी लुक न दें। आप हल्के रंगों वाली साड़ियों का चुनाव कर सकती हैं, जो आकर्षक लुक देंगी।