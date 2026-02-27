चाय पीने के शौकीन हैं? आपके मन को जरूर भाएंगी ये 5 तरह की मसाला चाय

भारत में चाय को एक भावना की तरह देखा जाता है, जिससे हर व्यक्ति का दिन शुरू होता है। मसालेदार चाय की चुस्कियां लेते ही मन तृप्त हो जाता है। मसालेदार चाय न केवल स्वादिष्ट, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। इसमें अदरक, इलायची, दालचीनी और लौंग जैसे मसालों का उपयोग किया जाता है। ये पाचन को बेहतर बनाने और सर्दी-खांसी से राहत दिलाने में मदद करते हैं। आपको ये 5 तरह की चाय पी कर देखनी चाहिए।

#1 अदरक वाली चाय अदरक वाली चाय एक लोकप्रिय मसालेदार चाय है, जो सबसे ज्यादा बनाई जाती है। इसके लिए सबसे पहले पानी उबालें और उसमें थोड़ी-सी कुटी हुई अदरक डालें। इसे कुछ मिनट तक उबलने दें, ताकि अदरक का रस अच्छे से निकल जाए। अब इसमें चाय पत्ती और दूध डालकर फिर से उबालें। अंत में चीनी मिलाकर इसे गर्मा-गर्म परोसें। अदरक की यह चाय पाचन को बेहतर बनाने और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करती है।

#2 इलायची वाली चाय इलायची वाली चाय एक खास प्रकार की मसालेदार चाय है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पानी उबालें और उसमें थोड़ी-सी कुटी हुई इलायची डालें। इसे कुछ मिनट तक उबलने दें, ताकि इलायची का स्वाद अच्छे से मिल जाए। अब इसमें चाय पत्ती और दूध डालकर फिर से उबालें। अंत में चीनी मिलाकर इसे गर्मा-गर्म परोसें। इलायची की यह चाय ताजगी और ऊर्जा देती है, जिससे आपका दिन बेहतर गुजरता है।

#3 दालचीनी वाली चाय दालचीनी वाली चाय एक स्वादिष्ट मसालेदार चाय है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पानी उबालें और उसमें थोड़ी-सी कुटी हुई दालचीनी डालें। इसे कुछ मिनट तक उबलने दें, ताकि दालचीनी का स्वाद अच्छे से चाय में मिल जाए। अब इसमें चाय पत्ती और दूध डालकर फिर से उबालें। अंत में चीनी मिलाकर इसे छानें और आनंद लेकर पिएं। दालचीनी की यह चाय एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है।

#4 लौंग वाली चाय लौंग वाली चाय एक बहुत ही पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक मसालेदार चाय है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पानी उबालें और उसमें थोड़ी-सी कुटी हुई लौंग डालें। इसे कुछ मिनट तक उबलने दें, ताकि लौंग का स्वाद अच्छे से चाय में घुल जाए। अब इसमें चाय पत्ती और दूध डालकर फिर से उबालें। अंत में चीनी मिलाकर इसे छानें और इसकी चुस्कियां लें। लौंग की चाय सर्दी-खांसी से राहत दिलाने और बीमारियों को दूर भगाने में मदद करती है।