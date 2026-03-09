घर का कोना-कोना रोशन करने के लिए लगाएं ये 5 तरह की लाइट, बनेगा अच्छा माहौल

घर में आरामदायक माहौल बनाना है तो रोशनी का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। छत की तेज रोशनी के बजाय हल्की और फैली हुई रोशनी कमरे को सुकून भरा बना देती है। आप दिन भर की थकान के बाद आराम करना चाहें या मेहमानों को बुलाएं, सही रोशनी का इस्तेमाल करेंगे तो माहौल बदल जाता है। आप अपने घर की सजावट करने के लिए ये 5 तरह की लाइट लगा सकते हैं।

#1 फ्लोर लैंप का इस्तेमाल करें फ्लोर लैंप कहीं भी रखे जा सकते हैं, क्योंकि इनसे पूरे कमरे में रोशनी फैल जाती है। ये अलग-अलग डिजाइन और ऊंचाई में आते हैं, इसलिए हर तरह की जगह के लिए ठीक रहते हैं। ऐसे लैंप लें, जिनकी रोशनी कम या ज्यादा की जा सके। इससे आप अपने मूड या जरूरत के हिसाब से रोशनी कम-ज्यादा कर सकते हैं। इन्हें बैठने की जगह के पास रखा जाए तो आरामदेह लगता है, क्योंकि इनकी हल्की रोशनी चुभती नहीं हैं।

#2 टेबल लैंप से खास माहौल बनाएं टेबल लैंप बेडरूम या लिविंग रूम में एक अलग माहौल बनाने के लिए बढ़िया होते हैं। ये साइड टेबल या डेस्क पर ठीक से रखे जा सकते हैं और एक जगह पड़ने वाली हल्की रोशनी देते हैं। आरामदायक महसूस करने के लिए गर्म रंग वाले बल्ब वाले लैंप चुनें। टेबल लैंप का आकार और डिजाइन कमरे की सजावट से मिलना चाहिए, ताकि सजावट अटपटी न लगे और माहौल भी एक जैसा बना रहे।

#3 स्ट्रिंग लाइट से जादू जगाएं स्ट्रिंग लाइट किसी भी जगह में हल्की रोशनी फैलाने का एक सस्ता और प्यारा तरीका है। आप इन्हें दीवारों पर, खिड़कियों के आसपास या किताबों की अलमारियों या पलंग के सिरहाने पर भी लगा सकते हैं। स्ट्रिंग लाइट कई आकार में आती हैं, जिनसे आप अपनी पसंद के हिसाब से सजावट कर सकते हैं। ये हल्की चमक देती हैं, जो कमरे में गर्माहट लाती हैं और एक शांति भरा माहौल बना देती हैं।

#4 डिमर स्विच के साथ एक्सपेरिमेंट करें डिमर स्विच लगवाना घर की रोशनी को अपनी मर्जी से कम-ज्यादा करने का सबसे अच्छा तरीका है। ये स्विच छत की रोशनी या लैंप की रोशनी को कम-ज्यादा करने देते हैं। इससे आप किसी भी समय कमरे में कितनी रोशनी चाहिए, यह पूरी तरह से तय कर सकते हैं। शाम को या खास मौकों पर रोशनी कम करके आप ऐसा माहौल बना सकते हैं, जो हर काम के लिए सही रहे।