शादी के दिन दुल्हन अपने हाथों में सजा सकती हैं ये 5 तरह के कलीरे

कलीरे पंजाबी दुल्हनों की शादी का अहम हिस्सा होते हैं। अब इन्हें हिंदू धर्म की दुल्हन भी पहनना पसंद करती हैं। यह न केवल पारंपरिक होता है, बल्कि इसमें प्यार और शुभकामनाएं भी छिपी होती हैं। आजकल बाजार में कई तरह के कलीरे मिलते हैं, जो शादी के लुक को और भी खास बना सकते हैं। आज के फैशन टिप्स में हम आपको कुछ 5 तरह के कलीरे के विकल्पों के बारे में बताएंगे, जिन्हें पहनकर आप सुंदर दिखेंगी।

#1 फूलों से बने कलीरे फूलों से बने कलीरे हमेशा ही आकर्षक लगते हैं। ये कलीरे आमतौर पर गुलाब, चमेली और मोगरा जैसी खूबसूरत फूलों से बनाए जाते हैं। इनका रंग और खुशबू आपके शादी के लुक को और भी खास बना सकती है। फूलों से बनने वाले कलीरे कुछ ही दिनों तक ताजा रहते हैं, इसलिए शादी के बाद उन्हें रेजिन में प्रिजर्व करवा लें। आप अपने पसंदीदा फूलों का चयन करके सुंदर कलीरे बनवा सकती हैं।

#2 मोती और कांच के कलीरे मोती और कांच के कलीरे भी बहुत सुंदर लगते हैं। ये आमतौर पर सफेद मोती और रंग-बिरंगे कांच के टुकड़ों से बनाए जाते हैं। इनका उपयोग पारंपरिक लुक देने के लिए किया जाता है, जो बहुत ही आकर्षक लगता है। मोती और कांच, दोनों ही आपके लुक को एक शाही अंदाज दे सकते हैं। इनकी चमक और सुंदरता आपके कपड़ों के साथ मिलकर एक बेहतरीन प्रभाव पैदा कर सकती है, जिससे आप और भी खूबसूरत दिखेंगी।

#3 सुनहरे धागे वाले कलीरे सुनहरे धागे वाली कलीरे भी काफी लोकप्रिय हो रही हैं। इन पर सुनहरे धागे की कारीगरी होती है, जो इन्हें एक शाही लुक देती है। ये कलीरे खासतौर पर लहंगे के साथ पहने जाते हैं, जिससे किसी रानी जैसा लुक मिल जाता है। कलीरे पर लगे सुनहरे धागों की चमक पूरे लुक को खास बना देती है। आप अपनी शादी के जोड़े से मेल खाते रंगों वाले कलीरे चुनकर बहुत खूबसूरत दिखाई देंगी।

#4 रंग-बिरंगे रत्नों वाले कलीरे रंग-बिरंगे रत्नों वाले कलीरे आजकल सबसे ज्यादा चलन में हैं। इनमें अलग-अलग रंगों के रत्न का उपयोग होता है, जो इन्हें बहुत ही आकर्षक बनाते हैं। ये कलीरे खासतौर पर युवा दुल्हनों द्वारा पसंद किए जाते हैं, ताकि उनका लुक आधुनिक लगे। रंग-बिरंगे रत्नों की चमक और सुंदरता आपके पूरे लुक को खास बना सकती है। इन कालीरों पर आप कस्टमाइज्ड चार्म्स भी लगवा सकती हैं, जो आपके जीवन से जुड़े हों।