घर आए मेहमानों को परोसना है कुछ बेहतरीन? बनाएं ये 5 प्रकार की कचौड़ियां

कचौड़ी एक लोकप्रिय भारतीय नाश्ता है, जो अपने कुरकुरे और मसालेदार स्वाद के लिए जाना जाता है। आमतौर पर लोग इसे दाल से बनाना पसंद करते हैं और चाय के साथ इसका आनंद लेते हैं। हालांकि, कचौड़ी कई तरह की बनाई जा सकती हैं, जो एक से बढ़कर एक होती हैं। आज के लेख में हम आपको 5 तरह की कचौड़ियों की रेसिपी बताने वाले हैं। ये घर आए मेहमानों को परोसने के लिए बढ़िया रहेंगी।

#1 आलू की कचौड़ी आलू की कचौड़ी आसानी से बन जाती हैं और इनका स्वाद बहुत अच्छा होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले उबले हुए आलू को मैश करें और उसमें हरी मिर्च, अदरक, धनिया पत्ती और पसंद के मसाले मिलाएं। अब इस मिश्रण को आटे की लोई में भरकर छोटी-छोटी गोलियां बना लें। इन्हें गर्म तेल में सुनहरा होने तक तलें और कुरकुरा हो जाने दें। इन्हें हरी धनिया की चटनी या इमली की चटनी के साथ गर्मा-गर्म परोसें।

#2 प्याज की कचौड़ी प्याज की कचौड़ी भी काफी पसंद की जाती है, जो राजस्थान में काफी लोकप्रिय है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बारीक कटे हुए प्याज को बेसन, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और मसालों के साथ मिलाकर मिश्रण तैयार करें। अब इस मिश्रण को आटे की लोई में भरकर छोटी-छोटी गोलियां बना लें। फिर इन्हें गर्म तेल में सुनहरा होने तक तलें। यह कचौड़ी लहसुन की चटनी के साथ सबसे स्वादिष्ट लगती है।

Advertisement

#3 मटर की कचौड़ी मटर की कचौड़ी एक शानदार विकल्प हो सकती है, जो सर्दियों में खास तौर से बनती है। इसके लिए सबसे पहले उबली हुई हरी मटर को पीस लें और उसमें हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और मसाले डालकर मिश्रण तैयार करें। अब इस मिश्रण को आटे की लोई में भरकर छोटी-छोटी गोलियां बना लें। फिर इन्हें गर्म तेल में सुनहरा होने तक तलें। इसे हरी धनिया की चटनी या अचार के साथ खाया जा सकता है।

Advertisement

#4 मूंग दाल की कचौड़ी मूंग दाल की कचौड़ी एक सेहतमंद नाश्ता हो सकती है, जिसे आप अपने परिवार को खुश करने के लिए बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले पीली मूंग दाल को रातभर पानी में भिगो दें। सुबह इसे पीसकर उसका मिश्रण तैयार करें, जिसमें हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और मसाले मिलाएं। इस मिश्रण को आटे की लोई में भरकर छोटी-छोटी गोलियां बना लें। इन्हें गर्म तेल में सुनहरा होने तक तलें। इसे चटनी या सॉस के साथ परोसें।