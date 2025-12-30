सर्दियों के दौरान घर पर जरूर बनाएं ये 5 तरह के ढोकले, आसान हैं बनाने

ढोकला एक लोकप्रिय गुजराती नाश्ता है, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। यह बिना तेल का होने के कारण वजन नियंत्रित करने वालों के लिए आदर्श है। आज हम आपको पांच अलग-अलग प्रकार के ढोकले बनाने की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप सर्दियों के दौरान घर पर आसानी से बना सकते हैं। हर ढोकले की अपनी खासियत और स्वाद है, जो आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगे।

#1 बेसन का ढोकला बेसन का ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले बेसन को दही और पानी के साथ मिलाकर घोल तैयार करें, फिर इसमें नमक, हल्दी, बेकिंग सोडा डालें। इस घोल को 15-20 मिनट तक ढककर रखें ताकि यह फूल जाए। अब इस घोल को तेल लगे थाली में डालकर स्टीमर में पकाएं जब तक कि यह पूरी तरह से पक न जाए। पकने के बाद इसे काटकर ऊपर से तड़का लगाकर गर्मागर्म परोसें।

#2 सूजी का ढोकला सूजी का ढोकला बनाने के लिए सूजी को दही और पानी के साथ मिलाकर घोल तैयार करें, फिर इसमें नमक, हल्दी, बेकिंग सोडा डालें। इस घोल को 30 मिनट तक ढककर रखें ताकि यह फूल जाए। अब इस घोल को तेल लगे थाली में डालकर स्टीमर में पकाएं जब तक कि यह पूरी तरह से पक न जाए। पकने के बाद इसे काटकर ऊपर से तड़का लगाकर गर्मागर्म परोसें।

Advertisement

#3 रवा ढोकला रवा ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले रवा को दही और पानी के साथ मिलाकर घोल तैयार करें, फिर इसमें नमक, हल्दी, बेकिंग सोडा डालें। इस घोल को 30 मिनट तक ढककर रखें ताकि यह फूल जाए। अब इस घोल को तेल लगे थाली में डालकर स्टीमर में पकाएं जब तक कि यह पूरी तरह से पक न जाए। पकने के बाद इसे काटकर ऊपर से तड़का लगाकर गर्मागर्म परोसें।

Advertisement

#4 पालक का ढोकला पालक का ढोकला बनाने के लिए पालक को मिक्सर में पीसकर पेस्ट तैयार करें, फिर बेसन, दही, नमक, हल्दी, बेकिंग सोडा मिलाएं। इस मिश्रण को तेल लगे थाली में डालकर स्टीमर में पकाएं जब तक कि यह पूरी तरह से पक न जाए। पकने के बाद इसे काटकर ऊपर से तड़का लगाकर गर्मागर्म परोसें। यह ढोकला सेहत के लिए अच्छा और पौष्टिक है, जो आपके खाने का मजा दोगुना कर देगा।