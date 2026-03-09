भारतीय खाने का स्वाद बढ़ा देती हैं ये 5 चटनियां, होती हैं चटपटी और मसालेदार

भारतीय खाने का स्वाद बढ़ा देती हैं ये 5 चटनियां, होती हैं चटपटी और मसालेदार
क्या है खबर?
भारत का खान-पान अपने शानदार स्वाद और खुशबूदार मसालों के लिए जाना जाता है। यहां के व्यंजनों का स्वाद चटाइयों से ही बढ़ता है। इन चटाइयों का काम सिर्फ देसी खाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कई पकवान बनाने में भी काम आती हैं। स्वाद बढ़ाने से लेकर खाने को और मजेदार बनाने तक, ये रसोई में बहुत काम आती हैं। आज हम आपको 5 तरह की देसी चटनी की रेसिपी बताएंगे, जो आपको जरूर पसंद आएंगी।
#1
इमली की खट्टी-मीठी चटनी
इमली का गूदा यानि इमली की चटनी रसोई में जरूर होना चाहिए, जिसकी खट्टास इसे बहुत खास बनाती है। इसे करी, सांभर और कुछ पेय में भी डाला जा सकता है। इसे बनाने के लिए इमली को पानी में भिगोते हैं, फिर उसे छानकर बारीक पेस्ट जैसा बना लेते हैं। इससे खाने में खट्टा स्वाद आता है और तीखेपन को भी बराबर करता है। खासकर दक्षिण भारत के खाने में इसे खूब इस्तेमाल करते हैं, जैसे सांभर और रसम में।
#2
पुदीने की चटनी
पुदीने की चटनी भी बहुत आम है, जो खाने में ताजगी भर देती है। ताजा पुदीने के पत्ते, धनिया, हरी मिर्च, नींबू का रस और मसाले मिलाकर इसे बनाते हैं। समोसे या पकौड़े जैसे नाश्ते के साथ यह बहुत अच्छी लगती है। यह ठंडक देती है, इसलिए तीखे खाने के साथ बढ़िया लगती है। पुदीने की चटनी को कई डिश बनाने के लिए या सलाद पर डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
#3
आम की चटनी
आम की चटनी गर्मी के मौसम में बहुत पसंद की जाती है और स्वाद में लाजवाब होती है। इसका जायका लोगों को बहुत पसंद आता है और यह खाने में हल्का मीठा स्वाद बढ़ा देती है। कच्चे आम, राई, मेथी दाना, हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर से इसे बनाया जाता है। यह चटनी हर भारतीय घर में बनती ही है। देश भर में इसकी कई तरह की किस्में मिलती हैं और हर किस्म का अपना अलग स्वाद होता है।
#4
दही का रायता
दही का रायता साथ में खाया जाने वाला एक ठंडा व्यंजन है। इसे बनाने के लिए दही में कद्दूकस किया हुआ खीरा या कटा हुआ प्याज डालें। साथ में जीरा पाउडर या काला नमक मिलाकर इसका स्वाद बढ़ा लें। यह तीखी सब्जी या बिरयानी की गर्मी को कम करता है और खाने में मलाई जैसा स्वाद भी लाता है। रायते में अपनी पसंद से अनानास या अनार के दाने जैसे फल भी मिला सकते हैं।
#5
लहसुन की चटनी
लहसुन की चटनी का स्वाद और खुशबू बहुत तेज होती है। इसे लहसुन की कलियों, लाल मिर्च, इमली का गूदा, नींबू का रस, नमक और चीनी मिलाकर बनाते हैं। यह चटनी उन लोगों को बहुत पसंद आएगी, जिन्हें तीखा और तेज स्वाद पसंद है। इसे थोड़ा अलग से परोसकर या रोटी, ब्रेड और लपेटे हुए व्यंजन पर अच्छे से लगाकर भी खा सकते हैं। यह हर निवाले को खास बना देती है।