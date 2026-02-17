वजन घटाने के लिए बनाकर खाएं ये 5 तरह के चीले, झटपट हो जाते हैं तैयार

चीलों का नाम सुनते ही कई लोगों के मन में पहला ख्याल बेसन के चीले का आता है। हालांकि, इसके अलावा भी कई तरह के चीले बनाए जाते हैं। ये सभी कई तरह के पोषक तत्वों से समृद्ध होते हैं और इनमें कम कैलोरी होती हैं। ये चीले न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि वजन कम करने में भी मदद कर सकते हैं। आपको अपनी डाइट में ये 5 तरह के चीले शामिल करने चाहिए, जिनकी रेसिपी भी आसान है।

#1 मूंग दाल का चीला मूंग दाल का चीला प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। इसे बनाने के लिए मूंग दाल को रातभर पानी में भिगोकर रखें। अब उसे पीसकर उसमें हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और धनिया पत्ती मिलाएं। इस मिश्रण में नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब तवे को हल्का गर्म करके उस पर थोड़ा तेल लगाकर एक करछी से मिश्रण को फैलाएं और इसे दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंके। इसे दही या चटनी के साथ गर्मा-गर्म परोसें।

#2 ओट्स का चीला ओट्स का चीला फाइबर से भरपूर होता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है। इसे बनाने के लिए ओट्स को पीसकर उसमें बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और धनिया पत्ती मिलाएं। अब इसमें नमक और अन्य मसाले डालकर अच्छी तरह मिलाएं। तवे पर थोड़ा तेल लगाकर इस मिश्रण को उस पर फैलाएं और इसे दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंके। इसका असली मजा चटनी के साथ ही आएगा।

#3 पालक का चीला पालक का चीला आयरन और विटामिन-C से भरपूर होते हैं। इसे बनाने के लिए पालक को उबालकर उसका पानी निकाल लें। अब पालक को पीसकर उसमें बेसन, बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और धनिया पत्ती मिलाएं। इसमें नमक और मसाले डालकर मिला लें। तवे पर थोड़ा तेल लगाकर इस मिश्रण को फैलाएं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंके। आप इस चीले के अंदर पनीर भरकर खा सकते हैं।

#4 मूली का चीला अगर आपको मूली पसंद है तो उससे भी आप स्वादिष्ट चीला बना सकते हैं। इसके लिए मूली को कद्दूकस करें और उसका पानी निकाल दें। अब उसमें बेसन, बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और धनिया पत्ती मिलाएं। इसमें नमक समेत अन्य मसाले डालकर मिलाएं। तवे पर थोड़ा तेल लगाकर इस मिश्रण को फैलाएं और इसे दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंके। आप इसमें बेसन की जगह सूजी भी मिला सकते हैं।