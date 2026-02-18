घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं ये 5 तरह के छाछ, जानिए रेसिपी

छाछ एक ऐसा पेय है, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यह गर्मियों में ठंडक और ताजगी देता है। छाछ बनाने के लिए दही का उपयोग किया जाता है, जिससे इसमें प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। आइए आज हम आपको 5 तरह के छाछ की विधि बताते हैं, जिन्हें घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार किया जा सकता है।

#1 पुदीने की छाछ पुदीने की छाछ बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सर में ताजा पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च और थोड़ा अदरक डालकर पीस लें। अब इस मिश्रण को एक बड़े बर्तन में दही और पानी के साथ मिलाएं और उसमें नमक और भुना जीरा पाउडर डालें। अच्छे से मिलाने के बाद इसे ठंडा करें और बर्फ के टुकड़े डालकर परोसें। यह छाछ गर्मियों में शरीर को ठंडक देने वाली है और पाचन को भी सुधारती है।

#2 करी पत्ता और लहसुन की छाछ करी पत्ता और लहसुन की छाछ बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें, फिर उसमें जीरा, सरसों के दाने और हींग डालें। जब ये तड़क जाएं तो इसमें बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां और करी पत्ता डालकर भूनें। अब इस मिश्रण को दही और पानी के साथ मिलाएं। इसमें नमक और हरी मिर्च का पेस्ट डालें। इसे ठंडा करने के बाद परोसें। यह छाछ आपके खाने में एक अलग ही स्वाद जोड़ देगी।

#3 आम की छाछ आम की छाछ बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में कटे हुए आमों को चीनी के साथ पकाएं जब तक कि वे नरम न हो जाएं। अब इस मिश्रण को ठंडा करके मिक्सी में पीस लें। इसके बाद इस पेस्ट को दही और पानी के साथ मिलाएं और उसमें नमक, काली मिर्च और भुना जीरा पाउडर डालें। इसे ठंडा करने के बाद परोसें। यह छाछ गर्मियों में बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक है।

#4 नारियल की छाछ नारियल की छाछ बनाने के लिए सबसे पहले एक नारियल को कद्दूकस करें और उसका पानी निकाल दें। अब कदूकस किए हुए नारियल को मिक्सी में पीस लें ताकि उसका पेस्ट बन जाए। इसके बाद इस पेस्ट को दही और पानी के साथ मिलाएं और उसमें नमक, काली मिर्च और भुना जीरा पाउडर डालें। इसे ठंडा करने के बाद परोसें। यह छाछ आपके खाने में एक अलग ही स्वाद जोड़ देगी।