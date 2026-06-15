गर्मी में जींस की जगह चुनें ये बॉटम वियर

गर्मियों में जींस पहनना नहीं पसंद तो चुन सकती हैं ये बॉटम वियर, होते हैं आरामदायक

लेखन सयाली 12:02 pm Jun 15, 202612:02 pm

क्या है खबर?

जींस आमतौर पर आरामदायक होती है, लेकिन गर्मियों में इन्हें पहनने पर गर्मी लगती है और भारीपन महसूस होता है। ऐसे में अगर आप जींस पहनना पसंद नहीं करती हैं या फिर इसकी वजह से आपको गर्मी लगती है तो आपके लिए कुछ अन्य विकल्प भी हैं। आप इस मौसम में जींस की जगह पर ये 5 आरामदायक बॉटम वियर पहन सकती हैं। इनमें आपको आराम भी महसूस होगा और स्टाइल से भी समझौता नहीं करना पड़ेगा।