कॉलेज जाने वाले लड़कों के पास होने चाहिए ये 5 बैग, आएंगे बहुत काम
क्या है खबर?
कॉलेज के दिनों में न केवल पढ़ाई, बल्कि स्टाइल का भी खास ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए केवल कपड़े ही नहीं, बल्कि बैग भी बहुत काम आते हैं। सही बैग न केवल आकर्षक लुक दे सकता है, बल्कि आपके सभी जरूरी सामानों को भी आसानी से समेट सकता है। आज के फैशन टिप्स में हम आपको 5 ऐसे बैग के बारे में बताने वाले हैं, जो कॉलेज जाने वाले लड़कों के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं।
#1
लैपटॉप बैग
लैपटॉप बैग कॉलेज जाने वाले लड़कों के लिए सबसे जरूरी होता है। यह न केवल लैपटॉप को सुरक्षित रखता है, बल्कि इसमें किताबें और अन्य सामान भी आसानी से रखा जा सकता है। बाजार में कई तरह के लैपटॉप बैग उपलब्ध हैं, जो अलग-अलग डिजाइन और आकार में आते हैं। आप अपने स्टाइल और जरूरत के अनुसार कोई भी चुन सकते हैं। ध्यान रखें कि बैग में कुशन लगा हो, ताकि आपका लैपटॉप सुरक्षित रहे।
#2
स्लिंग बैग
स्लिंग बैग एक बहुत ही आरामदायक विकल्प होता है, खासकर जब आपको कम सामान ले जाना हो। इसे कंधे पर लटकाकर ले जाना आसान होता है और इसमें जरूरी चीजें रखी जा सकती हैं। इसमें आप फोन, पर्स और किताबें आदि रख सकते हैं। स्लिंग बैग कई रंगों और डिजाइन में मिलते हैं और छोटे होने की वजह से सुविधाजनक भी होते हैं। यह बैग हल्का भी होता है, जिससे आपको इसे टांगने में आपको कोई दिक्क्त नहीं होगी।
#3
डफल बैग
डफल बैग बड़े आकार का होता है, जिसमें आप ज्यादा सामान रख सकते हैं। यह खासकर तब काम आता है जब आपको ज्यादा सामान लेकर जाना हो या आप घर से हॉस्टल जा रहे हों। इसमें आपके कपड़े, जूते, किताबें और यहां तक की खेल-कूद का सामान भी आराम से आ जाएगा। डफल बैग मजबूत होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। इन्हें हाथ में पकड़कर या कंधे पर लटकाकर ले जाया जा सकता है।
#4
बैकपैक
बैकपैक कॉलेज जाने वाले लड़कों के सबसे पसंदीदा होते हैं, जो रोजमर्रा के उपयोग के लिए उत्तम रहते हैं। इसमें 2 पट्टियां होती हैं, जिन्हें कंधे पर लटकाया जाता है। ये बहुत ही आरामदायक होते हैं, क्योंकि इसका वजन समान रूप से बंटता है। बैकपैक कई आकार और रंगों में आते हैं, जिनमें से आप अपने स्टाइल के अनुसार चुन सकते हैं। इसमें किताबें, लैपटॉप और स्टेशनरी जैसी कई चीजें आसानी से रखी जा सकती हैं।
#5
फैनी बैग
फैनी बैग छोटे आकार का होता है, जिसमें आप मोबाइल, पर्स या पेन जैसी अन्य छोटी चीजें रख सकते हैं। यह उन दिनों में काम आता है, जब आपको सिर्फ थोड़ा सा सामान लेकर जाना हो या किसी पार्टी आदि में शामिल होना हो। फैनी बैग में टांगने वाला पट्टा लगा होता है, जिसकी मदद से उसे सीने के पास या कमर पर टांगा जा सकता है। यह बैग आपको बेहद आकर्षक लुक भी दे सकता है।