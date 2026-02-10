महिलाएं सफेद प्लाजो को इन 5 तरीकों से पहनकर दिख सकती हैं बेहद खूबसूरत

सफेद प्लाजो एक खास और आरामदायक कपड़ा है, जो किसी भी मौके पर पहना जा सकता है। चाहे वह ऑफिस हो, पार्टी हो या शादी-ब्याह का मौका, सफेद प्लाजो हर जगह अच्छा लगता है। यह एक सदाबहार बॉटम वियर है, जो पारंपरिक और इंडो-वेस्टर्न लुक के लिए सही रहता है। इसमें आराम तो सुनिश्चित होता ही है, साथ ही स्टाइलिश लुक भी मिलता है। आज के फैशन टिप्स में इसे स्टाइल करने के तरीके जानें।

#1 कुर्ती के साथ सफेद प्लाजो सफेद प्लाजो को कुर्ती के साथ पहनकर आपको एक बेहतरीन पारंपरिक लुक मिल सकता है। आप अपने प्लाजो के साथ रंगीन या डिजाइन वाली कुर्ती पहन सकती हैं, जिससे सादगी भरा और सुंदर लुक मिल सकता है। अगर आप साधारण दिखना चाहती हैं तो सफेद या हल्के रंग की कुर्ती का चुनाव करें। किसी खास समारोह में शामिल होने वाली हैं तो आपको कढ़ाई वाली कुर्ती के साथ सफेद प्लाजो का मेल बैठाना चाहिए।

#2 ब्लाउज के साथ सफेद प्लाजो अगर आप किसी खास मौके पर थोड़ी अलग दिखाना चाहती हैं तो ब्लाउज के साथ सफेद प्लाजो एक अच्छा आउटफिट हो सकता है। आप अपने प्लाजो के साथ चमकीला या कढ़ाई वाला ब्लाउज पहन सकती हैं, जो आपके लुक को और भी खास बनाएगा। इन दिनों बाजार में कई तरह के डिजाइनर ब्लाउज मिलने लगे हैं, जिनकी लंबाई और स्टाइल खास होते हैं। आप अपनी पसंद के मुताबिक उनमें से चुनकर सफेद प्लाजो के साथ पहन सकती हैं।

#3 टी-शर्ट के साथ सफेद प्लाजो रोजमर्रा में आरामदायक और स्टाइलिश दिखने के लिए आप टी-शर्ट के साथ सफेद प्लाजो पहन सकती हैं। यह मेल न केवल आरामदायक होता है, बल्कि एक आधुनिक लुक भी देता है। आप अपनी पसंदीदा टी-शर्ट के साथ सफेद प्लाजो पहनकर एक नया स्टाइल अपना सकती हैं। ज्यादा स्टाइलिश दिखने के लिए टी-शर्ट को प्लाजो के अंदर टक कर लें और पैरों में पारंपरिक चप्पल पहन लें। इस लुक को आप कॉलेज के लिए चुन सकती हैं।

#4 जैकेट के साथ सफेद प्लाजो सर्दियों में ठंड से बचने के साथ-साथ स्टाइलिश दिखने के लिए आप जैकेट के साथ सफेद प्लाजो पहन सकती हैं। इस परिधान के साथ डेनिम जैकेट, लेदर जैकेट या पफर जैकेट सबसे अच्छी लग सकती हैं। जैकेट के अंदर कोई सुंदर-सी कुर्ती पहन लें या फिर कोई हुडी या टॉप स्टाइल कर लें। इससे एक शानदार आउटफिट तो बनेगा ही, साथ ही आप ठंड से भी अपना बचाव कर सकेंगी।