लड़के शादी में जा रहे हैं तो पहन सकते हैं ऐसे कपड़े, आप लगेंगे सबसे आकर्षक

भारत में शादी का सीजन चल रहा है, जिस दौरान सभी मेहमान अच्छी तरह तैयार होते हैं। इस दौरान पुरुषों के लिए सही कपड़े चुनना एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है। पारंपरिक और आधुनिकता का मेल करते हुए आप एक बेहतरीन लुक हासिल कर सकते हैं। इस लेख में हम कुछ ऐसे कपड़ों के सुझाव देंगे, जो आरामदायक होने के साथ-साथ स्टाइलिश भी दिखेंगे। इन आउटफिट में सजकर आप सभी की तारीफें बटोरेंगे।

#1 कुर्ता-पजामा सेट कुर्ता-पजामा सेट भारतीय शादियों के लिए सबसे सरल और आकर्षक परिधान हो सकता है। यह कई अलग-अलग डिजाइन में उपलब्ध रहता है और हर समारोह के लिए आदर्श रहता है। आप शादी में शिरकर देते समय क्रीम या गोल्डन रंग का कुर्ता पहन सकते हैं, जिस पर सोने या चांदी की कढ़ाई हो। इसके साथ मेल खाता हुआ पजामा पहनें और फिटिंग का खास ख्याल रखें। ज्यादा शाही लुक के लिए आप ऊपर से शॉल या दुपट्टा डाल सकते हैं।

#2 शेरवानी ज्यादातर पुरुष शादियों में शेरवानी पहनना पसंद करते हैं, जो बेहद शाही अंदाज दे सकती है। आप भारी कढ़ाई वाली शेरवानी चुन सकते हैं, जो आपको राजसी लुक देगी। इसके साथ धोती या पजामा पहना जा सकता है, जिससे लुक और भी आकर्षक बन सकता है। अगर आप थोड़ी आधुनिकता चाहते हैं तो प्रिंट वाली शेरवानी का चयन करें, जो पारंपरिक और आधुनिकता का बेहतरीन मेल होगी। इसके साथ मेल खाते जूते और गहने पहनकर लुक को पूरा करें।

#3 बंदगला सूट बंदगला सूट एक स्टाइलिश विकल्प हो सकता है, जो आपको अलग पहचान दिलाएगा। इसमें जैकेट पर भारी कढ़ाई होनी चाहिए, जिससे आपका लुक खास लगेगा। इसके साथ पैंट पहनें, ताकि आपका लुक संतुलित रहे। अगर आप कुछ नया आजमाना चाहते हैं तो सिल्क वाला बंदगला सूट भी अच्छा विकल्प हो सकता है। ध्यान रखें की सूट की फिटिंग अच्छी हो और उस पर शानदार कढ़ाई का काम किया गया हो।

#4 नेहरू जैकेट नेहरू जैकेट किसी भी पारंपरिक पोशाक के साथ अच्छी लगती है। आप इसे कुर्ता-पजामा या शर्ट-पैंट, दोनों के साथ पहन सकते हैं। नेहरू जैकेट पर हल्की कढ़ाई या बटन डिजाइन होनी चाहिए, जो इसे खास बनाएगी। इसके अलावा आप इसे अलग-अलग रंगों में चुन सकते हैं, जो आपके कुर्ते या शर्ट के साथ मेल खाएंगे। इस जैकेट को लेयर करते समय रंगों के संयोजन और फिटिंग का खास ध्यान रखें।