महिलाओं के बीच फिर ट्रेंड करने लगे हेड बैंड, इन्हें पहनकर बनाएं ये 5 हेयरस्टाइल
क्या है खबर?
हेड बैंड एक ऐसी फैशन एक्सेसरी है, जो हर थोड़े सालों में ट्रेंड करती है। यह न केवल आपके हेयरस्टाइल को खूबसूरत बनाता है, बल्कि इसे ज्यादा आरामदायक भी बनाता है। चाहे आप रोजमर्रा के उपयोग के लिए या किसी विशेष मौके पर इसे पहनें, यह आपके लुक को खास बना सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे हेयरस्टाइल बताएंगे, जो हेड बैंड के साथ बहुत अच्छे लगते हैं और आपके लुक को और भी निखार सकते हैं।
#1
जूड़ा हेयरस्टाइल
जूड़ा हेयरस्टाइल एक सुंदर और आकर्षक विकल्प है, जो हेड बैंड के साथ बहुत अच्छा लगता है। इसे बनाने के लिए पहले अपने बालों को अच्छी तरह से कंघी करें, फिर उन्हें ऊपर की ओर इकट्ठा करके एक मजबूत जूड़ा बना लें। इसके बाद हेड बैंड को अपने सिर पर लगाएं, ताकि यह आपके चेहरे के अनुकूल हो। यह स्टाइल ऑफिस, पार्टी या किसी खास मौके पर बनाने के लिए बहुत अच्छा है।
#2
नीची चोटी
नीची चोटी एक सरल, लेकिन स्टाइलिश विकल्प है, जिसे आप रोजमर्रा के उपयोग या किसी खास मौके पर अपना सकती हैं। इसके लिए पहले अपने बालों को कंघी करके एक नीची चोटी बनाएं। फिर सिर पर एक पतला हेड बैंड रखें, ताकि यह आपके सिर पर अच्छी तरह से बैठ सके। यह स्टाइल आरामदायक होता है और आपके लुक को निखारता है, जिससे आप हर मौके पर आकर्षक दिख सकेंगी।
#3
चोटी वाला हेयरस्टाइल
अगर आप कुछ नया आजमाना चाहती हैं तो चोटी वाला हेयरस्टाइल आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके लिए पहले अपने बालों को 2 या 3 हिस्सों में बांटकर चोटी बनाएं, फिर सिर पर आगे की ओर एक पतला हेड बैंड लगा लें। इससे न केवल आपके बाल सुरक्षित रहेंगे, बल्कि आपका लुक भी खास लगेगा। यह स्टाइल कॉलेज या दोस्तों के साथ घूमने के लिए बहुत अच्छा है।
#4
घुंघराले बालों का स्टाइल
अगर आपके बाल पहले से ही घुंघराले हैं तो उन्हें और भी आकर्षक बनाने के लिए एक मोटा हेड बैंड चुन सकती हैं। इसे अपने सिर पर रखें, ताकि यह आपके बालों को थाम सके और उन्हें उलझने से बचाए। यह स्टाइल रोजमर्रा के उपयोग या किसी खास मौके पर पहनने के लिए बहुत अच्छा है और आपके लुक को और भी निखारता है। आगे से छोटे बालों को बैंड के बाहर निकालकर लुक और अच्छा लगेगा।
#5
साइड पार्टिंग हेयरस्टाइल
साइड पार्टिंग हेयरस्टाइल हमेशा चलन में रहता है और इसे हेड बैंड के साथ बनाना बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए पहले अपने बालों को एक तरफ से पार्ट करें। फिर सिर पर एक पतला हेड बैंड लगाएं, ताकि यह आपके चेहरे के अनुकूल हो। यह स्टाइल ऑफिस, पार्टी या किसी खास मौके पर पहनने के लिए बहुत अच्छा है और आपके लुक को खास बना सकता है। आप साइड पार्टिंग के बाद पोनी या छोटी भी बना सकती हैं।