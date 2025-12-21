क्रिसमस पार्टी के लिए पुरुष चुनें ये 5 शानदार आउटफिट, सभी करेंगे तारीफ

क्रिसमस पर सभी घूमने फिरने और पार्टी करने निकलते हैं। इस खास मौके पर पुरुषों को भी अच्छी तरह तैयार होना चाहिए। इसके लिए सबसे अहम होता है आउटफिट, जो लुक को बनाता या बिगाड़ता है। आप क्रिसमस जैसे खास त्योहार पर ये 5 आउटफिट चुन सकते हैं। इनमें आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप सबसे स्टाइलिश नजर आएंगे और पार्टी के दौरान सभी आपकी तारीफ करेंगे।

#1 लिनन पैंट के साथ स्वेटर चाहे गर्मी हो या सर्दी, लिनन पैंट हर मौसम में स्टाइलिश लुक प्रदान कर सकती हैं। इस पैंट के साथ आप एक सफेद रंग की शर्ट पहन सकते हैं, जो लेयरिंग के काम आएगी। इसके ऊपर अपनी पसंद के रंग और डिजाइन वाला स्वेटर पहनें। आप क्रिसमस के सार को दर्शाने के लिए लाल, मेहरून, हरा या सफेद स्वेटर चुन सकते हैं। शर्ट को स्वेटर से बाहर निकालें, जिससे और भी स्टाइलिश लुक मिल जाएगा।

#2 हुडी के ऊपर बॉम्बर जैकेट जब कुछ भी समझ न आए तो पुरुषों के लिए हुडी ही सबसे अच्छा विकल्प रहती है। हालांकि, इसके ऊपर बॉम्बर जैकेट लेयर करके आप एक ट्रेंडी और कूल आउटफिट बना सकते हैं। इसके साथ जींस पहनें, जो मेल खाते हुए रंग की होनी चाहिए। आप एकल रंग वाली हुडी के ऊपर मेल खाते हुए रंग वाली बॉम्बर जैकेट पहन सकते हैं। हुडी की टोपी को जैकेट से बाहर निकालें, जिससे आप और कूल लगेंगे।

#3 लेदर जैकेट और वाइड लेग जींस लेदर जैकेट सर्दियों का वह सदाबहार परिधान है, जो हर पुरुष पर अच्छा लगता है। क्रिसमस जैसे मौके पर आप यह जैकेट पहनकर सबकी तारीफें बटोर सकते हैं। भूरे, मेहरून, काले या ग्रे रंग की लेदर जैकेट चुनें और उसके अंदर एकल रंग वाला स्वेटर पहनें। इस लुक को पूरा करने के लिए पैरों में वाइड लेग वाली डेनिम जींस पहन लें। आप इस आउटफिट के साथ चेल्सी बूट्स स्टाइल कर सकते हैं।

#4 पैंट सूट अगर आप किसी ग्रैंड क्रिसमस पार्टी में शिरकत देने वाले हैं तो आपको पैंट सूट ही पहनना चाहिए। यह परिधान हर पुरुष पर जंचता है और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। अपनी त्वचा की रंगत को ध्यान में रखते हुए सूट का रंग चुनें, ताकि आप सबसे हैंडसम दिख सकें। इसके अलावा सूट की फिटिंग का भी खास ध्यान रखें, वर्ना आप अच्छे नहीं दिखेंगे। इन दिनों डबल ब्रेस्टेड कोट बहुत चलन में हैं, जिसे आप चुन सकते हैं।