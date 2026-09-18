क्या आपका कोई दोस्त हर बात से रहता है नाराज? उसमें हो सकते हैं ये लक्षण

अगर आपका दोस्त छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है तो यह भी इस बात का संकेत हो सकता है कि वह हर बात से नाराज रहता है।

ऐसे लोग आमतौर पर शांत रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं और जब उनकी सहनशीलता खत्म हो जाती है तो वे गुस्सा हो जाते हैं।

उनकी यह आदत न केवल उनके लिए, बल्कि उनके दोस्तों और परिवार के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकती है।