यूक्रेन की यात्रा पर जा रहे हैं? वहां के ये 5 पारंपरिक व्यंजन चखना न भूलें

यूक्रेन पूर्वी यूरोप का एक खूबसूरत देश है, जो अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहां की यात्रा करने वाले पर्यटक न केवल इसके ऐतिहासिक स्थलों का आनंद लेते हैं, बल्कि यहां के पारंपरिक खान-पान का भी लुत्फ उठाते हैं। यूक्रेन के व्यंजनों में ताजगी, स्थानीय उत्पादों का उपयोग और पारंपरिक विधियों का समावेश होता है। यूक्रेन की यात्रा के दौरान यहां के ये 5 पारंपरिक व्यंजन चखना न भूलें।

#1 चुकंदर का सूप चुकंदर का सूप यूक्रेन का एक खास सूप है, जिसे बोर्स्ट कहा जाता है। यह सूप लाल रंग का होता है और इसकी मुख्य सामग्री चुकंदर होती है। इसमें गोभी, गाजर, आलू, प्याज और लहसुन जैसी सब्जियां भी मिलाई जाती हैं। इसे खट्टा बनाने के लिए इसमें खट्टी क्रीम डाली जाती है और इसका स्वाद खट्टा-मीठा होता है। इसे खास तौर से सर्दियों के दौरान पिया जाता है, क्योंकि यह गर्मी प्रदान करता है।

#2 पत्तागोभी के रोल होलूबत्सी यूक्रेन के खान-पान का खास व्यंजन है, जो पत्तागोभी से बने रोल होते हैं। इसमें पत्तागोभी के अंदर तरह-तरह की फिलिंग भरी जाती हैं और उन्हें खट्टी क्रीम के साथ परोसा जाता है। पारंपरिक तौर पर इन रोल में चावल, मशरूम, आलू और सब्जियों की स्टफिंग की जाती है। कुछ लोग इन्हें टमाटर की ग्रेवी में परोसना भी पसंद करते हैं। इन्हें खास तौर पर क्रिसमस के दौरान खाया जाता है।

#3 आलू के पैनकेक इस देश में आलू के पैनकेक बहुत मशहूर है, जिन्हें डेरूनी कहते हैं। यह पकवान भी खट्टी क्रीम का साथ ही खाया जाता है। आलू के पैनकेक बनाने के लिए कद्दूकस किए हुए आलू और प्याज का मिश्रण तैयार किया जाता है, जिसे तवे पर सेंका जाता है। यह व्यंजन स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छा है। इसे शाम के नाश्ते या हल्के भोजन के रूप में खाया जा सकता है।

#4 डम्पलिंग यूक्रेन के लोग खास तरह के डम्पलिंग का लुत्फ उठाते हैं, जिन्हें वरेनकी नाम से जाना जाता है। ये आधे चांद के आकार के होते हैं और उबालकर या स्टीम करके तैयार किया जाता है। नमकीन डम्पलिंग में मशरूम, प्याज और आलू, पत्तागोभी, चीज और बींस आदि की स्टफिंग की जाती है। वहीं, मीठे डम्पलिंग में चेरी, ब्लूबेरी, मीठी चीज और सूखे मेवों की फिलिंग की जाती है। इस पकवान को भी खट्टी क्रीम के साथ परोसा जाता है।