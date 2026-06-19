तेलंगाना के 5 पारंपरिक शाकाहारी व्यंजन, जिनका स्वाद नहीं भूल पाएंगे आप
क्या है खबर?
तेलंगाना भारत के दक्षिणी हिस्से में स्थित एक राज्य है, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और लजीज व्यंजनों के लिए जाना जाता है। यहां के पारंपरिक शाकाहारी व्यंजन न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी हैं। तेलंगाना के खान-पान में मसालों का खास उपयोग होता है, जिससे खाने का स्वाद और भी बढ़ जाता है। आइए आज हम आपको तेलंगाना के 5 पारंपरिक शाकाहारी व्यंजन के बारे में बताते हैं, जो आपको बहुत पसंद आएंगी।
#1
वैंकया पूर्णम
वैंकया पूर्णम तेलंगाना में बनने वाले भरवां बैंगन होते हैं, जिन्हें खा कर आप खुश हो जाएंगे। इसमें छोटे आकार वाले बैंगन में मसालेदार फिलिंग भरी जाती है और उन्हें एक गाढ़ी ग्रेवी में पकाया जाता है। इसकी फिलिंग आमतौर पर मूंगफली, तिल, धनिया, जीरा, सूखी लाल मिर्च और नारियल जैसी सामग्रियों को सूखा भूनकर और पीसकर बनाई जाती है। इसका मजा आप चावल या रोटी के साथ ले सकते हैं।
#2
गोंगुरा पछाड़ी
तेलंगाना में एक खास तरह की चटनी बनाई जाती है, जिसे गोंगुरा पछाड़ी कहते हैं। इसे अंबदा की पत्तियों से बनाया जाता है और गर्मा-गर्म चावल और घी के साथ खाया जाता है। इस चटनी का स्वाद हल्का कड़वा और खट्टा होता है। इसे बनाने के लिए पत्तियों को मसालों के साथ भूनकर दरदरा पेस्ट बना लिया जाता है। आप अगर इसे लंबे समय तक खाना चाहते हैं तो इसका अचार भी बनाया जा सकता है।
#3
बथुआ पुलुसु
बथुआ पुलुसु एक खास तरह की खट्टा-मीठी सब्जी है, जिसे बथुआ और मसालों के साथ बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए बथुआ को उबालकर उसमें टमाटर, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला डाला जाता है। इस व्यंजन को नारियल की चटनी या रोटी के साथ परोसा जा सकता है। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है।
#4
सर्वा पिंडी
सर्वा पिंडी का मतलब होता है 'चावल के आटे से बनने वाले तीखे पैनकेक', जो तेलंगाना का मशहूर व्यंजन है। इसे यहां के लोग नाश्ते या स्नैक के रूप में खाना पसंद करते हैं। इसे बनाने के लिए चावल के आटे, चने की दाल, अदरक, लहसुन, करी पत्ते, नमक और लाल मिर्च पाउडर को मिलाया जाता है। इस मिश्रण को सीधा तवे पर दबाकर फैलाया जाता है और सेंका जाता है।
#5
मलिदालु
अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन है तो आप तेलंगाना का मशहूर मलिदालु बना सकते हैं। ये एक किस्म के लड्डू होते हैं, जो स्वाद के साथ-साथ ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। इसे बनाने के लिए बची हुई रोटियों को बारीक पीसकर पाउडर बना लिया जाता है। इसके बाद इसमें पिघला हुआ गुड़, घी, इलायची और तरह-तरह के सूखे मेवे मिलाए जाते हैं। ये सभी व्यंजन स्वाद में लाजवाब होते हैं और आपको जरूर पसंद आएंगे।