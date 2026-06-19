तेलंगाना के 5 पारंपरिक शाकाहारी व्यंजन

तेलंगाना के 5 पारंपरिक शाकाहारी व्यंजन, जिनका स्वाद नहीं भूल पाएंगे आप

लेखन सयाली 11:39 am Jun 19, 202611:39 am

क्या है खबर?

तेलंगाना भारत के दक्षिणी हिस्से में स्थित एक राज्य है, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और लजीज व्यंजनों के लिए जाना जाता है। यहां के पारंपरिक शाकाहारी व्यंजन न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी हैं। तेलंगाना के खान-पान में मसालों का खास उपयोग होता है, जिससे खाने का स्वाद और भी बढ़ जाता है। आइए आज हम आपको तेलंगाना के 5 पारंपरिक शाकाहारी व्यंजन के बारे में बताते हैं, जो आपको बहुत पसंद आएंगी।