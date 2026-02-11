LOADING...
एडिनबर्ग के इन 5 पारंपरिक टी हाउस का जरूर करें रुख, मिलेंगी कई तरह की चाय
एडिनबर्ग के पारंपरिक टी हाउस

एडिनबर्ग के इन 5 पारंपरिक टी हाउस का जरूर करें रुख, मिलेंगी कई तरह की चाय

लेखन सयाली
Feb 11, 2026
02:23 pm


स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग अपने ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक धरोहर के लिए मशहूर है। यहां कई टी हाउस मौजूद हैं, जिनमें चाय के साथ-साथ स्वादिष्ट नाश्ते और मिठाइयां भी मिलती हैं। इन स्थानों में बैठकर चाय पीना एक खास अनुभव होता है, जो आपको पुराने समय की याद दिला देगा। यहां की चाय की विविधता और स्वाद आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। आइए एडिनबर्ग के 5 सबसे बेहतरीन और आकर्षक पारंपरिक टी हाउस के बारे में जानते हैं।

#1

मैकडोनाल्ड रोड पर स्थित 'कॉननरी'

कॉननरी टी हाउस मैकडोनाल्ड रोड पर स्थित एक सुंदर स्थान है, जहां आप शांति से बैठकर अपनी पसंदीदा चाय का आनंद ले सकते हैं। यहां की चाय की विविधता आपको अलग-अलग स्वादों का अनुभव करा सकती है। इसके अलावा यहां के नाश्ते और मिठाइयां भी बहुत ही स्वादिष्ट हैं। इस टी हाउस का माहौल बहुत ही आरामदायक और बेहद पारंपरिक है, जो आपको एक खास अनुभव प्रदान कर सकता है।

#2

रॉयल माइल पर स्थित 'स्नोबर्ड'

रॉयल माइल पर स्थित स्नोबर्ड टी हाउस भी चाय प्रेमियों के बीच बहुत ही प्रसिद्ध है। यहां पर्यटक और स्थानीय लोग, दोनों ही आते हैं और बातें करते-करते चाय की चुस्कियां लेते हैं। यह टी हाउस अपने स्वादिष्ट नाश्ते और मिठाइयों के लिए जाना जाता है। यहां की चाय भी बहुत ही लजीज होती है और आपको कई तरह के विकल्प मिल सकते हैं। इसके अलावा यहां का माहौल बहुत ही जीवंत और आकर्षक होता है।

#3

ब्रॉड स्ट्रीट पर स्थित 'द बुकशॉप'

द बुकशॉप टी हाउस ब्रॉड स्ट्रीट पर स्थित एक अनोखा कैफे है। इस जगह पर आप किताबें पढ़ते-पढ़ते अपनी पसंद की चाय पी सकते हैं। यह टी हाउस किताब प्रेमियों के लिए आदर्श स्थान है, क्योंकि यहां आपको कई तरह की किताबें पढ़ने को मिल सकती हैं। इसे आप एक कैफे और लिब्रेरी का शानदार संगम मान सकते हैं, जो बहुत ही शांतिपूर्ण अनुभव देता है। यहां भी आपको चाय के साथ कई पकवान खाने को मिल जाएंगे।

#4

प्रिंसेस स्ट्रीट पर स्थित 'फेयरी'

फेयरी नाम का टी हाउस प्रिंसेस स्ट्रीट पर स्थित है, जो सुंदर सजावट से आपको आकर्षित करेगा। यहां से एडिनबर्ग किले का दृश्य देखा जा सकता है, जो अनुभव को और भी शानदार बना देता है। यह टी हाउस अपने खूबसूरत माहौल और स्वादिष्ट चाय के लिए काफी मशहूर है। यहां पर कई तरह की चाय उपलब्ध हैं, जिनमें हर्बल और फल आधारित चाय भी शामिल हैं। इसके अलावा यहां मिलने वाले नाश्ते और मिठाइयां भी बहुत ही खास हैं।

#5

वेस्ट मेन स्ट्रीट पर स्थित 'द गार्डन'

द गार्डन टी हाउस वेस्ट मेन स्ट्रीट का प्रसिद्ध कैफे है, जहां हमेशा लोगों की भीड़ रहती है। यहां आप प्रकृति के बीच चाय का आनंद ले सकते हैं। यह चाय घर अपने हरे-भरे बागान और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहां की चाय की गुणवत्ता बहुत ही उच्च स्तर की होती है, जो आपके अनुभव को यादगार बना सकती है। इन पारंपरिक टी हाउस में जाकर आप एडिनबर्ग की सांस्कृतिक धरोहर को करीब से देख सकते हैं।

