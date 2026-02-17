मेक्सिको की यात्रा के दौरान इन 5 स्ट्रीट फूड का जरूर लें मजा, होते हैं लाजवाब

मेक्सिको एक खूबसूरत देश है, जहां के लोग अपने बेबाक अंदाज और स्टाइल आदि के लिए जाने जाते हैं। इस देश का खान-पान भी इसकी संस्कृति जितना ही खास है। यहां की गलियों में घूमते हुए आपको अलग-अलग प्रकार के व्यंजन मिलेंगे, जिनका स्वाद आपके मन को तृप्त कर देगा। मेक्सिको का स्ट्रीट फूड यहां के लोगों की जीवनशैली का हिस्सा है और यहां का हर व्यंजन एक अनोखी कहानी सुनाता है।

#1 टाकोस अल पास्टोर टाकोस अल पास्टोर मेक्सिको का सबसे लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है। इसे बनाने के लिए सब्जियों और बीन्स आदि को खास मसालों में भिगोकर तैयार किया जाता है। इसके बाद इन्हें सीधा आग पर पकाया जाता है। इस व्यंजन को नरम टॉर्टिला में डालकर परोसते हैं, जिसमें अनानास, प्याज, धनिया और नींबू का रस डालकर इसे और भी स्वादिष्ट बनाया जाता है। यह व्यंजन खाने में बेहद लाजवाब है और इसके कई संस्करण भी मिलते हैं।

#2 तामल्स तामल्स एक पारंपरिक मेक्सिकन स्नैक है, जिसे मक्के के आटे से बनाया जाता है। इसमें मक्के का आटा, सब्जियां, चीज या पनीर भरकर केले की पत्तियों में लपेटा जाता है। इसके बाद इन्हें धीरे-धीरे भाप में पकाया जाता है। तामल्स को अक्सर सुबह के नाश्ते या दोपहर के खाने के समय खाया जाता है। इसे खाने से आपको ताजगी महसूस हो सकती है और यह पेट को भरने वाला भी होता है।

#3 एलोटेस एलोटेस एक अनोखा मेक्सिकन स्नैक है, जिसमें उबले हुए मकई के हरे छिलके पर मलाई, मिर्च पाउडर, नींबू का रस और चीज डाला जाता है। इसे स्ट्रीट पर चलते-फिरते आसानी से खाया जा सकता है और यह बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आता है। यह स्नैक स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पौष्टिक भी है, क्योंकि इसमें ताजा और प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाता है। इसे आप कई अलग-अलग फ्लेवर में बनवा सकते हैं।

#4 क्वेसाडिया क्वेसाडिया एक प्रकार की भरवां रोटी होती है, जिसमें चीज या सब्जियां भरी जाती हैं। इसके बाद इन्हें दोनों तरफ से अच्छी तरह सेंका जाता है। इसे आप अलग-अलग प्रकार की पारंपरिक चटनी या सालसा के साथ खा सकते हैं। इसमें प्याज, टमाटर और एवोकाडो जैसी कई सब्जियां शामिल की जाती हैं, जिससे ये पौष्टिक बन जाता है। मेक्सिको में क्वेसाडिया के कई प्रकार मिलते हैं, जिनमें से आप चुन सकते हैं।