कोरियाई खाने के शौकीन हैं? इस देश के ये 5 पारंपरिक व्यंजन आपको जरूर आएंगे पसंद

कोरियाई खाना अपने खास स्वाद और ताजगी के लिए जाना जाता है। यहां के व्यंजन ताजा सामग्रियों और प्राकृतिक मसालों से बनते हैं, जिससे ये स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी हो जाते हैं। अगर आप कोरियाई भोजन के शौकीन हैं तो यह लेख आपके बहुत काम आएगा। आइए दक्षिण कोरिया के 5 बेहतरीन पारंपरिक पकवानों के बारे में जानते हैं, जो भारतियों को बहुत पसंद आते हैं। इनकी लोकप्रियता पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ गई है।

#1 किमची जीगे कोरियाई खान-पान में किमची को बेहद पसंद किया जाता है, जो एक तरह का अचार होता है। इससे एक सब्जी बनाई जाती है, जो किमची जीगे कहलाती है। इसके लिए नारियल तेल में प्याज और लहसुन को भून लें। इसमें पहले से तैयार किमची डालें और भून लें। अब इसमें कोरियाई लाल मिर्च का पेस्ट (गोचूजांग) और सोया सॉस डालकर मिलाएं। इसके बाद इसमें पानी, पत्तागोभी, टोफू, मशरूम, किमची का रस और हरी प्याज डालकर पकने दें।

#2 जापचे जापचे एक लोकप्रिय कोरियाई व्यंजन है, जो चावल के नूडल्स से बनाया जाता है। इसमें गाजर, पालक और मशरूम जैसी ताजा सब्जियों का उपयोग होता है और इसे सोया सॉस और तिल के तेल से स्वादिष्ट बनाया जाता है। यह व्यंजन हल्का और पौष्टिक होता है। इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और इसका स्वाद हर किसी को भाता है। जापचे को किसी भी मुख्य भोजन के साथ परोसा जा सकता है।

#3 किमची किमची कोरियाई खाने का एक अहम हिस्सा है। यह गोभी और अन्य सब्जियों से बनाई जाती है, जिन्हें मसालों में मिलाकर कुछ दिनों तक रखा जाता है, ताकि इसका स्वाद और बढ़ जाए। किमची को हर भोजन के साथ परोसा जाता है और इसका तीखा स्वाद खाने में चार चांद लगा देता है। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो पाचन तंत्र को सुधारते हैं।

#4 त्टोकबोक्की त्टोकबोक्की एक अनोखा व्यंजन है, जो तले हुए आलू, मूंगफली और अन्य चीजों से बनाया जाता है। इसमें चटपटा सॉस डाला जाता है, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाता है। यह व्यंजन चावल के केक से पूरा होता है, जो इसके स्वाद को बढ़ा देते हैं। इसे अलग-अलग तरह के सॉस में पकाया जा सकता है, जिनमें रोजे और जजामयांग सॉस आदि शामिल हैं। यह आपको आसानी से इंस्टेंट पैकेट में भी मिल जाएगा।