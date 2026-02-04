हर राजस्थानी महिला के पास होने चाहिए ये 5 गहने, देंगे बेहतरीन पारंपरिक लुक

राजस्थान की महिलाओं की पारंपरिक पोशाक उनका असली रूप निखारती है। उनका श्रृंगार पारंपरिक गहनों के बिना अधूरा रहता है। ये गहने उनकी संस्कृति और परंपरा को भी दर्शाते हैं। राजस्थानी गहनों में सोने और चांदी का उपयोग होता है, जो उन्हें और भी खास बनाता है। इन गहनों का डिजाइन और कारीगरी बहुत सुंदर होती है, जो हर महिला को शाही अंदाज देती है। हर राजस्थानी महिला के पास ये 5 पारंपरिक गहने जरूर होने चाहिए।

#1 कड़े राजस्थान में कड़े बहुत लोकप्रिय हैं, जो अलग-अलग आकार में बनाए जाते हैं। ये कड़े सोने और चांदी, दोनों में मिलते हैं और इन पर खूबसूरत नक्काशी की जाती है। यहां पर मीनाकारी और लाख आदि से बने कड़े सबसे ज्यादा मशहूर हैं। राजस्थानी महिलाएं आधे हाथों को कड़ों से ढकती हैं और साथ में बड़े-बड़े बाजूबंद पहनना भी पसंद करती हैं। इन कड़ों से हाथों की शोभा बढ़ जाती है।

#2 नथ राजस्थानी महिलाओं के श्रृंगार में सबसे अहम है नथ, जो उनकी सुंदरता में चार चांद लगा देती है। यहां की पारंपरिक नथ बड़ी होती है, जो कई तरह के शाही रत्नों और सोने-चांदी से सजी होती है। इसे पेशवाई या रजवाड़ी नथ के नाम से भी जाना जाता है। नथ का डिजाइन और कारीगरी बहुत ही खास होती है, जो हर महिला को शाही अंदाज देती है और उन्हें एक अलग ही आकर्षण प्रदान करती है।

#3 मांगटीका मांगटीका राजस्थान की महिलाएं अपने सिर पर पहनती हैं, जिसे बोरला कहा जाता है। इस मांगटीके में सोने और चांदी दोनों का उपयोग होता है, जिस पर कीमती पत्थर जड़े होते हैं। बोरला गोल आकार का होता है, जो किसी लट्टू जैसा दिखता है। इसके साथ राजस्थानी महिलाएं शीश पट्टी या फिर माथा पट्टी पहनना भी पसंद करती हैं। ये माथे या फिर सिर पर पहने जाने वाले गहने होते हैं।

#4 हार राजस्थान की महिलाएं कई तरह के सुंदर हार पहनती हैं, जो उनके लुक को राजसी बना देते हैं। मारवाड़ी और राजपूती विरासत से जुड़े ये पारंपरिक हार अपने भारी और जटिल और डिजाइन के लिए जाने जाते हैं। यहां की महिलाएं आड़ यानि चोकर, रानी हार यानि लंबा हार और कुंदन वाले हार पहने नजर आती हैं। इन सभी को सोने, बिना तराशे हीरे, मीनाकारी और कीमती पत्थरों से तैयार किया जाता है।