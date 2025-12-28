एक बार चखकर देखें मंगलौर के ये 5 पारंपरिक व्यंजन, चाटते रह जाएंगे अंगुलियां 

कर्नाटक में एक बेहद खूबसूरत तटीय शहर स्थित है, जिसे मंगलौर नाम दिया गया है। यह शहर केवल अपने खूबसूरत नजारों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने खान-पान के लिए भी मशहूर है। यहां के व्यंजनों का मसालेदार और नारियल वाला स्वाद दिल खुश कर देता है। आज के लेख में हम आपको मंगलौर के कुछ पारंपरिक व्यंजनों के बारे में बताएंगे। ये सभी इतने लजीज हैं कि आप इनका स्वाद नहीं भुला पाएंगे।

#1 गोली बाजे गोली बाजे बाहर से कुरकुरे और अंदर से मुलायम पकौड़े होते हैं, जिन्हें मंगलौर बज्जे भी कहा जाता है। ये पकौड़े गोल आकार के होते हैं, जिन्हें फर्मेंटेड मैदे और दही के घोल से तैयार किया जाता है। यह मंगलौर के लोगों का पसंदीदा नाश्ता है, जिसे गर्मा-गर्म चाय के साथ खाया जाता है। इसके साथ नारियल और धनिया की चटनी भी परोसी जाती है, जो इसके स्वाद को और भी बढ़ा देती है।

#2 गुज्जे पोड़ी गुज्जे पोड़ी मंगलौर के लोगों का शाम का नाश्ता है, जो एक किस्म का पकौड़ा ही है। ये पकौड़े पके हुए कटहल से बनाए जाते हैं और इनका कुरकुरा स्वाद मन को तृप्त कर देता है। इनके साथ सोया या टमाटर का सॉस परोसा जाता है, जिसमें बारीक कटा और तला हुआ लहसुन, मिर्च, धनिया, प्याज और शिमला मिर्च डाला जाता है। इस पकवान के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की जाती, लेकिन यह वाकई लाजवाब होता है।

Advertisement

#3 मंगलौर बंद मंगलौर के सबसे मशहूर व्यंजनों में मंगलौर बंद का नाम जरूर शुमार है। यह इस शहर की पारंपरिक ब्रेड है, जो हल्की मीठी और तली हुई होती है। यह देखने में पूड़ी जैसी लगती है, लेकिन अंदर से बेहद मुलायम होती है। इसे फर्मेंटेड मैदे, दही, जीरा, नमक, बेकिंग सोडा और ज्यादा पके हुए केलों के घोल से तैयार किया जाता है। ये बंद नारियल की चटनी, सांभर और सागु नाम की आलू की सब्जी के साथ खाए जाते हैं।

Advertisement

#4 नीर डोसा नीर डोसा सबसे खूबसूरत दिखने वाले डोसा में से एक है, जो पतले सफेद कागज जैसा नजर आता है। यह मंगलौर के लोगों का सबसे पसंदीदा डोसा है, जो चावल के पतले घोल से तैयार किया जाता है। इसे अन्य डोसा की तरह फर्मेंट नहीं करना पड़ता, जिससे यह जल्दी बन जाता है और ग्लूटेन-मुक्त होता है। आप इस डोसा का आनंद टमाटर की चटनी, नारियल की चटनी, सांभर या पारंपरिक सब्जियों के साथ ले सकते हैं।