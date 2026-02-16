भूटान के इन 5 पारंपरिक व्यंजनों का जरूर लें मजा
क्या है खबर?
हिमालय की गोद में बसा भूटान दक्षिण एशिया का एक छोटा-सा देश है, जो भारत के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। भूटान की संस्कृति और परंपराएं इसे एक अनोखा स्थान बनाती हैं, खासकर जब बात खान-पान की आती है। यहां के व्यंजन न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे हैं। भूटानी खाना ज्यादातर ताजा और स्थानीय चीजों से बनाया जाता है, जिससे इनमें एक अलग ही स्वाद आता है। आइए भूटान के प्रसिद्ध व्यंजन जानते हैं।
#1
एमा दात्शी
एमा दात्शी तब से चर्चा में आया जब दीपिका पादुकोण ने इसकी बात की थी। यह भूटान का राष्ट्रिय व्यंजन है, जो कुछ हद तक अचार जैसा होता है। यह हरी मिर्च और चीज का अनोखा मेल होता है। इसमें तीखी हरी मिर्चों को चीज के साथ पकाया जाता है, जिससे इसका स्वाद अनोखा हो जाता है। इसे चावल के साथ परोसा जाता है या भूटानी ब्रेड के साथ भी खाया जा सकता है। आपको इसकी कई किस्में मिल जाएंगी।
#2
मोमो
मोमो भूटान का बहुत लोकप्रिय नाश्ता है, जिसे नेपाल से प्रभावित होकर यहां अपनाया गया है। ये भाप में पकाए गए या तले हुए मैदे के डम्पलिंग होते हैं, जिनमें सब्जियां या चीज जैसी फिलिंग की जाती है। मोमो को तीखी लाल चटनी के साथ परोसा जाता है, जो इसे और भी स्वादिष्ट बना देती है। भूटानी मोमो का स्वाद इतना खास है कि इसे एक बार चखने पर आप बार-बार खाने की इच्छा करेंगे।
#3
पुता
पुता भूटान का एक नूडल्स वाला व्यंजन है, जिसे खुले भी कहा जाता है। यह नूडल्स कुट्टू के आटे से बनाए जाते हैं, जिसके चलते ये पौष्टिक भी होते हैं। नूडल्स को उबाला जाता है या फिर तेल में तला जाता है। परोसने से पहले इस पर हरी प्याज और शिचुआन मिर्च का छिड़काव किया जाता है। इसे एक विशेष व्यंजन माना जाता है, जिसे परंपरागत रूप से मेहमानों के लिए या कांगसोएल जैसे अवसरों पर तैयार किया जाता है।
#4
जुक
जुक भूटान का एक पारंपरिक दलिया है, जिसमें चावल और सब्जियों का मिश्रण होता है। इसे धीमी आंच पर पकाया जाता है, ताकि सभी सामग्रियां अच्छी तरह मिल जाएं। जुक को सुबह के नाश्ते में खाया जाता है और यह सेहत के लिए अच्छा होने के साथ-साथ बहुत ही पौष्टिक भी है। इसमें अलग-अलग प्रकार की सब्जियां जैसे गाजर, आलू और हरी पत्तेदार सब्जियां मिलाई जाती हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है।
#5
शामू और केवा दात्शी
भूटान में एमा दात्शी का एक और संस्करण बहुत प्रसिद्ध है, जिसे शामू दात्शी कहते हैं। यह मिर्च के बजाय मशरूम से बनने वाला व्यंजन है, जिसमें चीज भी शामिल होती है। इसकी रेसिपी पूरी तरह एमा दात्शी जैसी ही होती है, बस फर्क इतना है कि इसमें मशरूम भी डाले जाते हैं। इसके अलावा इस पकवान का एक और संस्करण बहुत पसंद किया जाता है, जो केवा दात्शी कहलाता है। इसे आलू और चीज से बनाया जाता है।