संवेदनशील त्वचा की देखभाल के लिए आजमाएं ये 5 टिप्स, त्वचा रहेगी स्वस्थ

संवेदनशील त्वचा की देखभाल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इस प्रकार की त्वचा जल्दी जलती है और उसे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए इसकी देखभाल के लिए खास ध्यान देने की जरूरत होती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपनी संवेदनशील त्वचा की सही तरीके से देखभाल कर सकते हैं और उसे स्वस्थ रख सकते हैं।

#1 प्राकृतिक चीजों का उपयोग करें संवेदनशील त्वचा के लिए प्राकृतिक चीजें सबसे अच्छी होती हैं। इनमें जैसे एलोवेरा और नारियल का तेल शामिल होने चाहिए, जो त्वचा को आराम पहुंचाते हैं। एलोवेरा त्वचा को ठंडक पहुंचाता है, जबकि नारियल का तेल उसे नमी प्रदान करता है। इन प्राकृतिक तत्वों से बने क्रीम या लोशन का उपयोग करें ताकि आपकी त्वचा को किसी भी प्रकार की जलन न हो और वह स्वस्थ रहे।

#2 हल्के साबुन का प्रयोग करें संवेदनशील त्वचा वालों को हल्के साबुन का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे साबुन जिनमें खुशबूदार रसायन न हों, वे ज्यादा बेहतर होते हैं। गुनगुने पानी से धोएं ताकि त्वचा को आराम मिले और पोर्स खुल जाएं। इसके अलावा साबुन लगाने के बाद चेहरे को मुलायम तौलिये से हल्के हाथों से पोंछें और तुरंत मॉइस्चराइजर लगाएं। इससे आपकी त्वचा को नमी मिलेगी और वह स्वस्थ रहेगी।

#3 धूप से बचाव करें धूप में निकलते समय सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी होता है, खासकर जब आपकी त्वचा संवेदनशील हो। यह त्वचा को धूप की हानिकारक किरणों से बचाने में मदद करता है और जलन को कम करता है। SPF 30 या उससे ज्यादा वाले सनस्क्रीन का चयन करें और हर 2-3 घंटे में इसे दोबारा लगाएं। अगर आप बाहर ज्यादा समय बिताते हैं तो टोपी या छाता का उपयोग भी करें ताकि धूप से पूरी तरह सुरक्षित रहें।

#4 पानी की मात्रा बनाए रखें पर्याप्त पानी पीना और शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखना संवेदनशील त्वचा के लिए बहुत जरूरी होता है। दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीने की कोशिश करें ताकि शरीर और त्वचा दोनों में पानी की मात्रा बनी रहे। इसके अलावा फलों का रस या नारियल पानी भी पी सकते हैं, जो आपकी त्वचा को ताजगी देगा और उसमें नमी बनाए रखेगा।