हाथ से बुनी साड़ी को खरीदने के बाद इन बातों का रखें ध्यान, हमेशा लगेगी नई 

हाथ से बुनी हुई साड़ियां पारंपरिक भारतीय कपड़ों में से एक हैं। ये न केवल सुंदर दिखती हैं, बल्कि आरामदायक भी होती हैं। हालांकि, इन्हें सही तरीके से देखभाल करना जरूरी है ताकि ये लंबे समय तक नई जैसी बनी रहें। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपनी हाथ से बुनी साड़ियों की देखभाल सही तरीके से कर सकते हैं और इन्हें हमेशा खूबसूरत बनाए रख सकते हैं।

#1 हल्के हाथों से धोएं हाथ से बुनी साड़ियों को धोते समय हल्के हाथों का इस्तेमाल करें। गर्म पानी का उपयोग न करें क्योंकि इससे साड़ी का रंग हल्का पड़ सकता है और उसकी चमक भी कम हो जाती है। ठंडे पानी में हल्का साबुन मिलाकर साड़ी को धोएं। हमेशा ध्यान रखें कि साड़ी को उल्टा करके धोना चाहिए, इससे उसकी बुनाई पर कम असर पड़ेगा और वह लंबे समय तक नई जैसी बनी रहेगी।

#2 धूप से बचाएं साड़ियों को धूप में सुखाने से बचें क्योंकि इससे रंग उड़ सकता है और कपड़ा कमजोर हो सकता है। बेहतर होगा कि आप साड़ियों को छायादार जगह पर फैलाकर सुखाएं। अगर संभव हो तो उन्हें हवा वाले कमरे में रखें ताकि नमी दूर हो जाए और साड़ी में कोई खराबी न आए। इस तरह आपकी हाथ से बुनी साड़ियां हमेशा ताजा और नई जैसी बनी रहेंगी।

#3 स्टोर करते समय ध्यान दें जब आप अपनी हाथ से बुनी साड़ियों को स्टोर करते हैं तो उन्हें सही तरीके से रखना बहुत जरूरी है। प्लास्टिक थैलों का उपयोग न करें क्योंकि इससे नमी आ सकती है और फंगस लग सकता है। बेहतर होगा कि आप सूती कपड़े में अपनी साड़ियों को लपेटकर रखें या लकड़ी के डिब्बे में रखें, जिससे हवा भी आती रहेगी और नमी भी दूर होगी। इसके अलावा समय-समय पर अपनी साड़ियों को बाहर निकालकर हवा लगाते रहें।

#4 इस्त्री करते समय सावधानी बरतें साड़ी को इस्त्री करते समय सावधानी बरतें। गरम इस्त्री का उपयोग न करें बल्कि मीडियम तापमान पर इस्त्री करें। अगर संभव हो तो साड़ी को उल्टा करके इस्त्री करें ताकि उसकी बुनाई पर कम असर पड़े। भाप वाले इस्त्री का उपयोग करें जिससे झुर्रियां आसानी से निकल जाएंगी और साड़ी में कोई खराबी नहीं आएगी। इसके अलावा इस्त्री करते समय साड़ी को हल्के हाथों से पकड़ें ताकि वह न फटे और नई जैसी बनी रहे।