बच्चों की कैंडी खाने की आदत छुड़ाना चाहते हैं? अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
बच्चों को मिठाई बहुत पसंद होती है, खासकर कैंडी। हालांकि, ज्यादा कैंडी खाने से उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इससे न केवल उनके दांत खराब हो सकते हैं, बल्कि यह उनके पूरे स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने बच्चे की कैंडी खाने की आदत से छुटकारा दिला सकते हैं और उसे सेहतमंद विकल्पों की ओर प्रेरित कर सकते हैं।
#1
मिठाई को सीमित करें
बच्चों को कैंडी खाने की आदत से छुड़ाने के लिए सबसे पहले आपको घर में मिठाइयों की उपलब्धता कम करनी होगी। अगर आपके घर में ज्यादा मात्रा में कैंडी रखी होगी तो बच्चा उसे जरूर खाएगा।
आप उसे कम मात्रा में ही खरीदें और उसे खास मौकों पर ही दें, जैसे जन्मदिन या त्योहारों पर। इससे बच्चे को यह समझने में मदद मिलेगी कि हर दिन कैंडी खाना जरूरी नहीं है।
#2
सेहतमंद विकल्प दें
कैंडी के बजाय बच्चों को सेहतमंद विकल्प दें। जैसे फलों का रस, दही में मीठा मिलाकर या नारियल पानी में थोड़ा शहद मिलाकर खिलाएं।
इन विकल्पों से बच्चे न केवल ताजगी महसूस करेंगे, बल्कि उनकी सेहत भी बेहतर होगी। इसके अलावा आप उन्हें सूखे मेवे भी दे सकते, जो प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होते हैं।
इससे उनका पेट भी भरा रहेगा और उन्हें मीठा खाने की इच्छा नहीं होगी।
#3
मिठाई बनाने का तरीका बदलें
अगर आप घर पर मिठाई बना रहे हैं तो उसमें चीनी के बजाय प्राकृतिक मिठास, जैसे गुड़ या शहद का इस्तेमाल करें। इससे मिठाई का स्वाद भी अच्छा रहेगा और बच्चों की सेहत पर भी बुरा असर नहीं पड़ेगा।
इसके अलावा आप फलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मिठास देने में मदद करेंगे। इससे बच्चों को मीठा खाने का मन करेगा, लेकिन उनकी सेहत भी सुरक्षित रहेगी और वे खुश भी रहेंगे।
#4
बच्चों को समझाएं
बच्चों को यह समझाना बहुत जरूरी है कि ज्यादा मीठा खाना उनके लिए अच्छा नहीं होता। उन्हें दांतों की सुरक्षा, पाचन तंत्र की सेहत और ऊर्जा स्तर बनाए रखने के बारे में बताएं।
उदाहरण के लिए, आप उन्हें बता सकते हैं कि ज्यादा मीठा खाने से दांत दर्द हो सकता है या पेट खराब हो सकता है। इसके अलावा यह भी समझाएं कि अगर वे कम मीठा खाएंगे तो उनका ऊर्जा स्तर बेहतर रहेगा।
#5
खुद उदाहरण बनें
बच्चे अक्सर अपने माता-पिता की आदतें अपनाते हैं, इसलिए अगर आप खुद कम मीठा खाते हैं तो बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। अपने खाने में कम चीनी का इस्तेमाल करें और बच्चों को भी यही सिखाएं।
इसके अलावा उन्हें फलों और सब्जियों का महत्व बताएं, ताकि वे स्वस्थ विकल्प चुनें। इस तरह से आप अपने बच्चे को कैंडी खाने की आदत से छुड़ाकर उसकी सेहत का ध्यान रख सकते हैं।