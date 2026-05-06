मानसून के दौरान खुद को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए अपनाएं ये 5 टिप्स

मानसून का मौसम अपने साथ उमस और नमी लेकर आता है, जिससे कई लोग सुस्त और थका हुआ महसूस करने लगते हैं। इस दौरान खुद को ऊर्जावान बनाए रखना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने दैनिक कार्यों को आसानी से कर सकें। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी टिप्स देंगे, जिन्हें अपनाकर आप मानसून के दौरान भी ताजगी और ऊर्जा से भरपूर महसूस कर सकते हैं।

#1 सुबह की धूप लें सुबह की धूप आपके शरीर में विटामिन-D की मात्रा बढ़ाने में मदद करती है, जो आपके मूड को बेहतर बनाती है और आपको ऊर्जावान महसूस करवाती है। सुबह 7 से 9 बजे के बीच धूप लेना सबसे फायदेमंद होता है क्योंकि इस समय सूरज की किरणें नर्म होती हैं और त्वचा पर आसानी से अवशोषित हो जाती हैं। नियमित रूप से सुबह की धूप लेने से आपकी रोग से लड़ने की क्षमता भी मजबूत होती है।

#2 पानी की कमी न होने दें मानसून में उमस और नमी के कारण पसीना अधिक आता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इससे बचने के लिए दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है। इसके अलावा नारियल पानी, ताजे फलों का रस या पानी से भरपूर सब्जियों का सेवन भी करें। इससे न केवल शरीर में पानी की कमी नहीं होगी बल्कि ऊर्जा भी बनी रहेगी। ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करने से बचें।

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#3 संतुलित खाना खाएं ऊर्जा बनाए रखने के लिए संतुलित खाना खाना बहुत जरूरी है। अपने खाने में प्रोटीन, विटामिन्स और खनिजों से भरपूर चीजों को शामिल करें जैसे दाल, चावल, रोटी और सब्जियां आदि। साथ ही फलों का सेवन भी करें क्योंकि ये आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करते हैं। चाय-कॉफी का सेवन कम करें और ताजे फलों का रस या हर्बल चाय लें। इस प्रकार का खाना आपके शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखेगा।

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#4 हल्की कसरत करें रोजाना हल्की-फुल्की कसरत करना बहुत जरूरी है जैसे योग, ध्यान या खिंचाव करना आदि। ये न केवल आपके शरीर को सक्रिय रखेंगे बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होते हैं। इससे आपका रक्त प्रवाह बेहतर होता है और थकान दूर होती है। इसके अलावा नियमित कसरत से आपकी रोग से लड़ने की क्षमता भी मजबूत होती है और आप बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं।