दीवारों में पड़ गई हैं दरारें? बिना तोड़फोड़ के इन 5 तरीकों से करें ठीक

दीवारों में दरारें पड़ना एक आम समस्या है, जो खासकर पुराने घरों में नजर आती है। ये दरारें न केवल घर की सुंदरता को खराब करती हैं, बल्कि इससे पानी और गंदगी भी अंदर आ सकती है। हालांकि, इन्हें ठीक करने के लिए घर में तोड़-फोड़ करवाना या फिर से उसे बनवाना जरूरी नहीं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप बिना किसी तोड़फोड़ के इन दरारों को ठीक कर सकते हैं।

#1 दरारों का निरीक्षण करें सबसे पहले उस जगह का निरीक्षण करें, जहां दरारें आई हैं। यह जरूरी है कि आप दरारों की गहराई और चौड़ाई को अच्छे से समझ लें, ताकि आप सही सामग्री और विधि का चयन कर सकें। इसके लिए आप फीता या पैमाने जैसे किसी मापने वाले उपकरण का उपयोग कर सकते हैं। इससे आपको यह पता चलेगा कि दरार कितनी बड़ी है और आपको कितनी सामग्री की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद ही आप आगे की प्रक्रिया शुरू करें।

#2 साफ-सफाई करें दरारों को ठीक करने से पहले दीवार को साफ करना न भूलें। इसके लिए आप एक ब्रश या धूल साफ करने वाले उपकरण का उपयोग कर सकते हैं, ताकि सारी धूल-मिट्टी हट जाए। इससे नई सामग्री दीवार पर बेहतर तरीके से चिपकेगी और मरम्मत का काम अच्छी तरह से होगा। साफ-सफाई से न केवल दरारें ठीक होंगी, बल्कि आपके घर की दीवारें भी नई जैसी दिखेंगी। यह कदम मरम्मत के काम को आसान बना देता है।

#3 आधार परत लगाएं आधार परत लगाना एक अहम कदम है, जो नई सामग्री को बेहतर तरीके से चिपकाने में मदद करता है। इससे दीवारें मजबूत होती हैं और दोबारा दरारें आने का डर नहीं रहता है। आधार परत एक प्राइमर होता है, जो सीमेंट या प्लास्टर लगाने से पहले इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मदद से सीमेंट आदि बहुत ज्यादा सूखने से बच जाती है, जिससे दरारें बेहतर तरीके से भर पाती हैं।

#4 सीमेंट या प्लास्टर भरें दरारें ठीक करने के लिए सीमेंट या प्लास्टर का उपयोग करें, जो विशेष रूप से इसी काम के लिए तैयार किया गया हो। इसे अच्छी तरह से मिलाकर दरारों पर लगाएं और सुनिश्चित करें कि दरारें पूरी तरह से भरें। लगाने के बाद इसे कुछ घंटों के लिए छोड़ दें, ताकि यह अच्छे तरीके से सूख जाए। ध्यान रखें कि सामग्री को अच्छे से दबाकर लगाना है, ताकि यह दीवारों पर अच्छी तरह से चिपके।