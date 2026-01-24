तलाक के बाद उदासी ने घेर लिया है? खुद को संभालने के लिए करें ये काम

कई बार शादी निभाना मुश्किल हो जाता है और जोड़े तलाक लेने का फैसला कर लेते हैं। यह निर्णय उनके भले के लिए ही होता है, लेकिन अपने साथ दुखों का पहाड़ लेकर आता है। आर्थिक परेशानियां, बच्चे संभालने की चिंता, लोगों के ताने और अकेलापन तलाकशुदा लोगों को अंदर ही अंदर खाने लगता है। ऐसे में अगर आप ये 5 काम करेंगे तो आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा और आप खुद को संभालकर जीवन में आगे बढ़ पाएंगे।

#1 भावनाओं को दबाएं नहीं और नए जीवन को स्वीकार करें नए जीवन की तरफ आपका पहला कदम होना चाहिए इस बड़े बदलाव को स्वीकार कर लेना। अपनी भावनाओं को महसूस करें और उन्हें दिल में दबाकर न रखें। जी भर के रो लें और अपने करीबियों से मन की बातें करें। जरूरत पड़े तो थेरेपी लें और खुद को दोष देना बंद करें। इस बात को मान लें कि अब आपकी जिंदगी बदल रही है और आपको अपने लिए और अपने परिवार वालों के लिए मजबूत बनना है।

#2 वित्तीय नियोजन करें तलाक के बाद सबसे बड़ी परेशानी होती है आर्थिक तंगी। खास तौर से अगर आप बच्चों को संभाल रहे हों तो यह और मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अपनी कमाई के अनुसार नया बजट तैयार करें। जितने हो सकें पैसे तोड़ें और उन्हें निवेश करने पर भी विचार करें। अगर आप दोनों मिलकर बच्चे की परवरिश कर रहे हैं तो बातचीत को संक्षिप्त रखें और खर्चों को आपस में बांट लें।

#3 व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को नए सिरे से शुरू करें तलाक के बाद आपको अपना पूरा जीवन नए सिरे से शुरू करना होगा, फिर चाहे वह पेशेवर हो या व्यक्तिगत। ऐसे में परिवार वालों और दोस्तों का सहारा बहुत काम आता है। इस दौरान अपने करियर पर ध्यान दें, नए लक्ष्य तय करें और अपने शौक भी पूरे करें। खाली समय में दोस्तों से मिलें, बच्चों के साथ घूमने जाएं और अपनी पसंद की गतिविधियां करें। इससे आपको खुशी मिलेगी और आप धीरे-धीरे अपना गम भूल जाएंगे।

#4 सेहत का ध्यान रखें तलाक के बाद आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। अपने लिए एक व्यवस्थित दिनचर्या बनाएं और समय-समय अपनी स्वास्थ्य जांच करवाएं। रोजाना कुछ मिनट एक्सरसाइज करें और ध्यान लगाएं, जिससे मन शांत रहेगा और आप फिट रहेंगे। दुख की वजह से खाना-पीना न छोड़ें और पौष्टिक डाइट लेते रहें। याद रखें कि अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकेंगे।